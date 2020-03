Bản tin 8H: Công an Vĩnh Long bác tin gây tai nạn rồi bỏ trốn

Quảng cáo

Sáng 8/3, tài khoản Facebook tên P.T chia sẻ, khoảng 23h ngày 7/3, một xe giống xe đặc chủng CSGT va chạm với xe máy tại khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long, nhưng không ở lại giải quyết mà bỏ chạy. Kèm theo đó là đoạn video ngắn tại hiện trường. Chiều cùng ngày, Thượng tá Hồ Văn Út Anh, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, bác bỏ thông tin trên. Theo Thượng tá Anh, xe ôtô trên là của đội 19.1, trực thuộc Phòng CSGT. Thực tế có tai nạn xảy ra, nhưng do nam thanh niên đi xe máy (có nồng độ cồn vượt quá quy định) tông vào xe của lực lượng. Sau đó, xe CSGT vì đưa người này đi cấp cứu mới rời khỏi hiện trường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén, sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 9/3, ở Bắc Bộ cục bộ có mưa rào và dông; từ ngày 10/3, mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 10/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ đêm 10/3, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Chiều 8/3, cầu Giang Quan, thuộc thôn Lâm Xuân, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị sập một nhịp khiến giao thông lên đập Trấm bị tê liệt. Nguyên nhân cầu Giang Quan bị sập do trong quá trình múc đất làm đường công vụ để thi công cầu mới, đơn vị thi công đã làm sập nhịp ở giữa, khiến cầu rơi xuống sông. Cầu Giang Quan là 1 trong 4 cây cầu nằm trên tuyến đường bộ độc đạo nối từ thôn Trấm và thôn Tân Xuân về trung tâm xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

Tại cuộc họp ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam. Theo Phó thủ tướng, chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc.

Theo báo cáo mới nhất cập nhật lúc 22 giờ tối 8/3 từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 100 ca nghi mắc Covid-19 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để tránh lây lan ra cộng đồng. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 18.497 ca. Số ca được xét nghiệm âm tính với Covid-19 là 2.138 trường hợp.



Ngày 8/3, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay, hiện có rất nhiều các tin nhắn, email và bài đăng trên các trang mạng xã hội có các thông tin giả mạo về các trường hợp bị nhiễm bệnh. Những đối tượng sử dụng các thông tin sai sự thật kêu gọi người dân quyên góp cho nạn nhân hoặc trong tin nhắn, email có chứa các đường link, tệp đính kèm độc hại nhằm ăn cắp dữ liệu cá nhân.



Chiều 8/3, UBND thành phố Hạ Long đã ra quyết định phong tỏa tạm thời 5 khu vực có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 sau khi 4 du khách nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngoài việc phong tỏa các khu vực trên, UBND thành phố Hạ Long cũng phong tỏa, tạm dừng cấp phép 18 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Đây là các tàu từng chở khách du lịch cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.



Tú Oanh