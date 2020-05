Bản tin 8H: Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Y tế

Quảng cáo

Ngày 8/5, tại Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên về ung thư, có học hàm giáo sư từ năm 2018; làm Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016. Ông Trần Văn Thuấn hiện cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia, Trưởng Bộ môn Ung thư Trường đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày cuối tuần 9-10/5, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại đây duy trì ở mức 36-39 độ C. Một số nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ có nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 40-42 độ C. Đông Bắc Bộ ở trong khoảng 34-37 độ C. Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn diễn ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 11/5, nắng nóng diện rộng kết thúc tại Bắc Bộ và dịu dần tại Trung Bộ, khi các khu vực đón một đợt mưa dông mới.

Trong các ngày 7, 8/5/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Mỹ đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi), du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Sáng 9/5, Bộ Y tế cho biết, đến nay Việt Nam đã sang ngày thứ 23 không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 47 ca đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Tiểu Ban điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19) cho biết, tính đến sáng ngày 9/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, hiện đã có 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

Tối ngày 8/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 5 nạn nhân mất tích ở vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Hội An). Danh tính nạn nhân là Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998, cùng trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, chiếc ghe chở 11 thanh niên bị lật khi đến giữa dòng sông Thu Bồn. 6 người được cứu sống, 5 người khác mất tích. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 8/5, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 8/5, Công an Đồng Nai quyết định kỷ luật Đảng đối với trung tá Cảng (Đội trưởng Đội 2) và trung tá Tú (Đội phó Đội 1) vì có những sai phạm liên quan đến việc gọi điện can thiệp, xin bỏ qua xe vi phạm. Trước đó, trung tá Cảng bị Ban giám đốc Công an Đồng Nai giáng chức Đội trưởng, trung tá Tú bị cảnh cáo. Cả hai đã được điều chuyển về Phòng cảnh sát cơ động. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh