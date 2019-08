Bản tin 8H: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Quảng cáo

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định số 929/QĐ-TTg, ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng trao Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sập giàn giáo, 7 công nhân nguy kịch, 1 người nghi mất tích. Cuối giờ chiều ngày 8/8, tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng), một nhóm công nhân đang đổ bê tông mái công trình xây dựng cây xăng bất ngờ giàn giáo đổ sập. Ông Trương Minh Hải, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cho hay, đơn vị đã tiếp nhận 7 nạn nhân của vụ tai nạn lao động. Các bệnh nhân trong tình trạng chấn thương khá nặng. Nhiều nhân chứng cho biết một công nhân có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Công an sở tại đã huy động lực lượng cứu hộ, máy xúc để tìm kiếm nạn nhân. Theo lãnh đạo huyện, giàn giáo bị sập có thể do chất lượng vật liệu không đảm bảo. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn của 18 trường đại học khối quân đội. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 27,9 điểm. Theo công bố của Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, điểm chuẩn cao nhất ở khối trường quân đội là ngành Ngôn ngữ Anh, đối tượng tuyển sinh nữ, của Học viện Khoa học quân sự, với 27,9 điểm. Nhiều trường đã phải sử dụng đến tiêu chí phụ để tuyển sinh như Học viên Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không không quân... Trường có điểm chuẩn thấp nhất là Sỹ quan Phòng hóa với 15 điểm.

Hà Nội tăng cường thêm 18 chuyến tàu đáp ứng nhu cầu dịp lễ 2/9. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, cụ thể: tuyến Hà Nội - Đà Nẵng sẽ chạy thêm 4 chuyến; tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thêm 2 chuyến. Bên cạnh việc chạy thêm tàu, Công ty vận tải đường sắt Hà Nội vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách mua vé tập thể (từ 20 người trở lên).

Nam sinh viên rơi từ tầng cao trường đại học xuống đất tử vong. Chiều 8/8, công an phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang phối hợp với công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một nam sinh tử vong trong sân trường đại học Công nghệ TPHCM (Hutech). Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nhiều sinh viên hốt hoảng khi phát hiện nam sinh rơi từ trên lầu cao xuống đất phát ra tiếng động lớn. Khi mọi người đến kiểm tra, nam sinh đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Từ đầu tháng 5/2019 đến nay, nguồn nước tại Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị ô nhiễm nặng chảy về hạ lưu đổi màu, bốc mùi hôi thối. Chiều 8/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo nguyên nhân gây ra hiện tượng chuyển màu nguồn nước tại Hệ thống Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, kết quả quan trắc xác định nguyên nhân hàm lượng sắt cao vượt giá trị giới hạn. Cụ thể tại xã Hương Quang có các điểm chứa quặng Pirit (hàm lượng sắt và lưu huỳnh cao) phân bố trong đá phiến sét, phiến sét than; tại xã Hương Điền có quặng Pirit xâm tán trong các mạch thạch anh có chứa quặng vàng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh