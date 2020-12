Bản tin 8H: Công bố quyết định của Thủ tướng về nhân sự chủ chốt TPHCM

Quảng cáo

Ngày 19/12, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Dự kiến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình phụ trách lĩnh vực đô thị.



Ngày 19/12, đại diện Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, sáng 8/12, đơn vị nhận được tin báo về việc một người phụ nữ bế con nhỏ đi lên cầu Bãi Cháy (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và có ý định cùng con nhảy từ trên cầu xuống sông Cửa Lục tự tử. Công an xác định người phụ nữ là chị Y., do chuyện buồn cá nhân và áp lực cuộc sống nên có ý định bế con lên cầu Bãi Cháy để tự tử. Sau khi được tổ công tác cùng người dân thuyết phục, người phụ nữ đã từ bỏ ý định và được tổ công tác đưa về trụ sở, bàn giao cho gia đình.

Tối ngày 19/12, tin từ Đội CSGT Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, xe ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Vios mang BKS 36A-309.xx đang lưu thông theo hướng TP Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa bất ngờ tông bay cột mốc bên đường rồi lao xuống ruộng sâu ven tuyến đường đại lộ Nam Sông Mã đoạn qua phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vụ tai nạn khiến lái xe N.H.B. (SN 1972; ngụ phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) tử vong, chiếc xe bị biến dạng phần đầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông. Dự báo trong 12 giờ tới (tính từ 1h ngày 20/12), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 20/12, vị trí tâm bão ngay ở phía Nam đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. (XEM CHI TIẾT)

Tại phiên họp ngày 19/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đang chuẩn bị các điều kiện, các chương trình cần thiết và dự kiến ngày 31/12 tới sẽ làm lễ công bố thành lập TP Thủ Đức. Ông Phong cũng cho biết, để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền TP Thủ Đức, TPHCM đã đề xuất các cơ quan Trung ương xem xét thêm số lượng Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức tối đa là 4 người. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức không quá 13 phòng. Số lượng phó phòng bình quân của mỗi phòng là 3 người. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 19/12, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai), đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường An Hòa đối với ông Phan Thanh Sắc. Theo quyết định, trên cương vị Chủ tịch UBND phường An Hòa (từ năm 2018 đến năm 2020) ông Phan Thanh Sắc đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lãnh đạo điều hành tại địa phương, đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)



Tối 19/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh ở Hà Nội được cách ly ngay. Bệnh nhân 1411 (BN1411) ghi nhận tại Hà Nội, là nữ, 40 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 17/12, bệnh nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay TK6570. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.954. Trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1351, BN1361, BN1364. Nước ta đã chữa khỏi 1.269 bệnh nhân/1.411 bệnh nhân COVID-19. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh