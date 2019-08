Bản tin 8H: Công ty Nhật Cường đề nghị bàn giao phần mềm cho Hà Nội vận hành

Quảng cáo

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư thiệt mạng. Khoảng 17h chiều 15/8, thi thể ông Phạm Văn Khương (56 tuổi), Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, được phát hiện tại sân gần tòa nhà A1, chung cư Vinaconex 1 (số 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tối cùng ngày, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, cho biết ông Khương rơi từ tầng cao của chung cư xuống và thi thể được đưa vào bệnh viện 198. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Được biết, ông Phạm Văn Khương (sinh năm 1963), từng có thời gian làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Năm 2018, ông được điều động giữ chức vụ như trước lúc qua đời.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ, nên trong ngày 16/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều tối và đêm 16/8 có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên ngày 16/8, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

ĐBQH đề xuất Chủ tịch tỉnh đi xe máy, Bộ trưởng đi xe buýt đi làm. Chiều 15/8, tiếp tục phiên chất vấn đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (tỉnh Hậu Giang) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: "Để thực hành tiết kiệm ngân sách, giảm thiểu ách tắc giao thông, đặc biệt là thực hiện nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, có thông tin và dư luận cho rằng nên thực hiện theo mô hình Chủ tịch tỉnh đi xe máy, Giám đốc sở, ngành đi xe đạp, Bộ trưởng đi xe buýt?". Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, đây là đề xuất để Bộ nghiên cứu. Bộ trưởng cũng đề nghị cho thí điểm đề xuất này tại tỉnh Hậu Giang, nếu tốt thì nhân rộng ra cả nước.

Công ty Nhật Cường đề nghị bàn giao phần mềm cho Hà Nội vận hành. Chiều ngày 15/8, đại diện UBND TP Hà Nội xác nhận cơ quan này đã nhận được thông báo bàn giao các hệ thống phần mềm của Công ty Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) phát triển cho thành phố. Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, đang làm báo cáo lên lãnh đạo thành phố. Hiện, thành phố chưa có ý kiến cụ thể vệ sự việc này. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay hệ thống các phần mềm của thành phố vẫn hoạt động bình thường.

Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ đánh cá, người đàn ông ở Gia Lai chết thảm. Khoảng 12h ngày 15/8, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn ở nhà anh A Toa (SN 1975, trú tại làng Tiêng, xã Tân Sơn, Pleiku, Gia Lan) thì phát hiện anh này tử vong, thi thể biến dạng. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do anh Toa dùng cưa sắt để cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà dẫn đến phát nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng một chiếc cưa loại cầm tay. Khi vụ nổ xảy ra, chị Ngluk (SN 1976, vợ anh Toa) cùng 3 con nhỏ ở trong nhà, nên may mắn không ai bị thương. Được biết, thời gian gần đây, anh Toa thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc đánh cá.

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi dự sinh nhật tại nhà hàng. Chiều 15/8, anh Nguyễn Đức Minh (trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho hay, con gái anh là Nguyễn Thị Vân A. (SN 2003), mất tích từ tối 19/7, đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được. Anh Minh cho biết, vào tối 19/7, cũng là ngày sinh nhật con gái anh, có 1 thanh niên đến đón Vân A. đi và thông báo tổ chức sinh nhật ở nhà hàng. Vân A. mất tích từ ngày đó cho đến nay. Theo anh Minh, ở gia đình không có mâu thuẫn gì nội bộ, con gái học hết lớp 11 thì nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc lặt vặt. Hiện, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin và đang tìm kiếm Vân A.

Sa thải hướng dẫn viên nhổ nước bọt vào du khách. Chiều 15/8, đại diện Công ty Cổ phần Mạo hiểm Việt (chi nhánh tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho hay đã sa thải nhân viên nhổ nước bọt xuống đầu du khách và báo cáo sự việc với BQL khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo đó, sáng 13/8, một hướng dẫn viên của công ty đưa khách tới khu danh thắng Ngũ Hành Sơn tham gia trò leo dây thừng từ Cổng Trời xuống động Vân Thông. Khi du khách leo xong, hướng dẫn viên thu lại dây thừng thì một du khách đứng phía dưới động kéo sợi dây làm hướng dẫn viên ngã ngửa. Bị ngã bất ngờ, hướng dẫn viên trên bực bội nhổ nước bọt xuống, trúng các du khách đứng bên dưới. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh