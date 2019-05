Bản tin 8H: Cột bê tông 3m rơi trúng nhóm học sinh, một người tử vong

Học sinh bị cột bê tông trong trường đè trúng tử vong. Tối 6/5, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), cho biết sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu, em M, một trong hai nạn nhân bị khối bê tông trường rơi trúng khi đang chơi ở sân trường THCS thị trấn Đà Bắc đã qua đời. Trước đó, khoảng 9h sáng 6/5, một nhóm học sinh lớp 8 của trường đứng chơi dưới sân thì bất ngờ bị cột bê tông trang trí trên tầng hai của dãy giảng đường rơi trúng. Tại hiện trường, khối bê tông dài khoảng 3 mét gãy đôi, mảnh vụn và vết máu loang lổ dưới nền gạch. Một học sinh khác tên K bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.

Ngày 6/5, ông Lê Văn Chuộng, Chủ tịch UBND xã Tân Trung (Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 12 cán bộ xã này vì uống rượu bia trong giờ hành chính, không chấp hành đúng thời gian làm việc để cho người dân tố cáo. Trước đó, công dân xã Tân Trung (Đầm Dơi) đã gửi đơn tố cáo đến Sở Nội vụ Cà Mau về việc hàng loạt cán bộ của UBND xã Tân Trung đi nhậu, không chấp hành đúng thời gian làm việc. Cụ thể, 12 cán bộ uống rượu bia trong giờ hành chính vào ngày 23/3. (XEM CHI TIẾT)

Bốn học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm trên sông Mã. Khoảng 13h ngày 6/5, một nhóm học sinh của trường THCS Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) rủ nhau ra sông Mã tắm do nhà trường không tổ chức buổi học chiều. Trong lúc tắm, không may 4 học sinh (gồm một nam sinh và ba nữ sinh) bị trượt chân rồi chết đuối. Cả 4 nạn nhân đều học lớp 7B, trường THCS Vĩnh Ninh. Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 học sinh và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự cho các em. (XEM CHI TIẾT)



Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí ượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (7/5), các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến hết đêm 08/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác. Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Hà Nội. Khoảng 20h20 ngày 6/5, tại ngã tư Quán Sứ giao với Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ một ô tô lao tới, tông vào đám đông. Theo anh Nguyễn Văn Thanh – một nạn nhân, khoảng 4-5 xe máy bị tông ủi, ít nhất 2 người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã ở lại để giải quyết sự việc trong tình trạng tỉnh táo.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về phương án mở mới tuyến xe buýt chất lượng cao Hà Đông-sân bay Nội Bài có cự ly bình quân dự kiến 40,7km với thời gian 70-75 phút/lượt và giá vé 40.000 đồng. Theo phương án, tuyến buýt chất lượng cao có tên tuyến từ Hà Đông-sân bay Nội Bài. Điểm đầu là Hà Đông (Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông) và điểm cuối là sân bay Nội Bài (nhà ga T1; T2). Thời gian phục vụ trong ngày từ 5-23 giờ, thời gian chuyến xe 90 phút, tần suất chạy xe 30 phút/lượt, số lượng xe thực hiện trong ngày 68 lượt/ngày.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai. UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa công bố dịch tả heo châu Phi tại ấp Tân Đạt, xã Đồi 61. Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 3 km. Tuần trước, đàn heo của ông Nguyễn Văn Đằng đột ngột đổ bệnh rồi chết. Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định heo chết dương tính với bệnh tả lợn châu Phi liền tiến hành tiêu hủy, tiêu độc khử trùng xung quanh. Trước đó, UBND huyện Nhơn Trạch cũng công bố dịch bệnh tả lợn châu Phi tại xã Phước Thiền, phạm vi ảnh hưởng tương tự như ổ dịch ở Trảng Bom.



Tú Oanh