Bản tin 8H: CSGT chặn xe rước dâu, mẹ chú rể chửi bới um sùm

Sáng 14/2, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ được cho là mẹ của chú rể cự cãi với lực lượng CSGT huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Theo đó, một trong những người thuộc xe đón dâu đã có hành vi đốt pháo nên bị CSGT chặn lại. Sau khi xuống xe xin CSGT cho đi đón dâu đúng giờ không được, người này chửi bới um sùm, xưng “mày – tao” và lăng mạ CSGT. Công an huyện Kiến Thụy xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng 14/2 tại khu vực cầu Đối, thuộc thị trấn Núi Đối của huyện Kiến Thụy. Chiếc xe của người phụ nữ trên sau đó được giải quyết để tiếp tục hành trình.

Khói lửa bao trùm 4 cửa hàng mặt phố ở Bình Dương. khoảng 18h30, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Do cơ sở kinh doanh pallet gỗ, chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bốc cao nhanh chóng lan sang các cở sở kinh doanh khác. Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, có đến 4 cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi. (XEM CHI TIẾT)

Mazda 3 đâm liên hoàn trên đường Hà Nội. Khoảng gần 16h ngày 14/2, tại khu vực trước cửa số nhà 341 đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), xe Mazda 3 BKS 30E-864.XX tông vào cột biển báo giao thông, rồi tiếp tục đâm vào một chiếc xe máy Honda AirBlade BKS Sơn La chở theo hai nam thanh niên và một chiếc xe máy SH BKS Hà Nội do một cô gái điều khiển. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào một ô tô đi ngược chiều và kẹp chiếc xe máy vào giữa. Ít nhất 3 người bị thương trong vụ việc, trong đó có một người hôn mê bất tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, thanh niên 23 tuổi tử vong. Khoảng hơn 16h ngày 14/2, bảo vệ chung cư nằm trong hẻm đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát hiện nam thanh niên tử vong dưới nền đất nên báo công an. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên H. (SN: 1996, ngụ chung cư trên), H. rơi từ tầng thượng của chung cư xuống đất. (XEM CHI TIẾT)

Miền Bắc có nơi nóng trên 32 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần, phổ biến từ 25 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi nóng trên 32 độ C. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Xe máy đối đầu nhau trong đêm Valentine, hai thanh niên tử vong. Khoảng 20h30 ngày 14/2, xe máy BKS 21k – 159xx va chạm với xe máy khác BKS 21k – 346xx. đi chiều ngược lại trên QL32 khi đi đến đoạn đầu cầu Thia, thuộc phường Cầu Thia, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Cú tông mạnh khiến 2 người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Hiện danh tính cũng như nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 14/2, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dẫn đầu đã tái kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại lễ hội chùa Hương (ở huyện Mỹ Đức). Tại thời điểm kiểm tra, 3 nhà hàng vi phạm về ATTP, bao gồm: thực hiện bảo quản thực phẩm không đúng quy định, 2/3 nhà hàng có bát ăn không đạt yêu cầu vệ sinh, 2/3 nhà hàng chưa xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Đoàn kiểm tra sau đó đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với 2 nhà hàng có nhiều vi phạm là Doanh Hạnh và Năm Thành.



