Bản tin 8H: Cụ bà 73 tuổi bị xe máy tông tử vong khi đón xe trên vỉa hè

Khoảng 17h ngày 21/2, Nguyễn Văn Biên (42 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên QL13 theo hướng TP HCM - Bình Dương. Khi đến đoạn qua phường Bình Ho (Thuận An, Bình Dương, xe bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè và tông trúng cụ bà Trịnh Thị Vân (73 tuổi, quê Lâm Đồng) đang ngồi trên lề đường để đón xe khách. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng không qua khỏi.

Ngày 21/2, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Phan Văn Hòa (44 tuổi, ngụ địa phương). Theo đó, sáng 23/12/2019, nhìn thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi ôm con nhỏ nhảy xuống sông Như Ý, anh Hòa nhảy xuống theo, cứu sống được hai mẹ con. Sau khi đưa nạn nhân vào bờ an toàn, anh Hòa bị thương tích ở chân do dẫm trúng vật nhọn.

Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, ngày 22/2, chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ở mức rất xấu. Lúc 6 giờ, tại khu vực Minh Khai (Bắc Từ Liêm) ghi nhận chỉ số màu tím, tức ở mức 249 AQI , khu vực Hàng Đậu là 248 AQI, theo đó nhóm người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe khá nghiêm trọng.

Ngày 21/2, một số trang mạng xã hội lan truyền văn bản đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên đến hết tháng 3 để phòng ngừa dịch Covid -19. Ngay sau đó, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang khẳng định, văn bản trên là giả mạo. Hiện, tỉnh Bắc Giang vẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Ngày 21/2, tỉnh Quảng Ninh tiến hành bàn giao 73 công dân tại khu cách ly tập trung Center Way (TP Móng Cái) cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, để thực hiện cách ly theo kế hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh và các cơ sở của Quân khu 3. Đây là những công dân có nơi cư trú ngoài tỉnh Quảng Ninh (từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc) đã cách ly đủ 3 ngày tại khu cách ly thuộc TP Móng Cái và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 12h30 ngày 21/2, xe tải BKS 71C – 044.80 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông qua cầu Phú Dân hướng từ xã Hữu Định, huyện Châu Thành qua xã Phú Hưng TP. Bến Tre. Khi xe qua được hơn nửa cầu, bất ngờ cầu Phú Dân sập xuống sông, kéo theo một phần đuôi xe. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở đầy hàng hóa gồm dừa và thức ăn với tải trọng đăng kí toàn bộ xe hơn 24 tấn, trong khi tải trọng cho phép của cầu là 8 tấn. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh