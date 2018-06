Bản tin 8H: Cụ ông khỏa thân sống trên đảo hoang suốt 29 năm

Cụ ông Nhật Bản Masafumi Nagasaki (82 tuổi) đã dành 29 năm cuộc đời sống một mình trên đảo Sotobanari, nơi mà các ngư dân cũng chẳng ghé qua bao giờ vì dòng hải lưu quanh hòn đảo này rất nguy hiểm. Cụ Masafumi Nagasaki chỉ ăn bánh gạo và uống nước, không mảnh vải che thân ngoài một chiếc khăn quấn đầu và đôi dép lê. Năm 2012, cụ bị một du khách phát hiện và có thêm các biệt danh “người dấu mặt trần truồng” hay “Robinson Nhật Bản”. Gần đây, cụ bị nhà chức trách cưỡng chế về sống ở ngôi nhà chính sách ở cách thành phố Ishigaki 60km, vì cho rằng cụ đã ốm yếu. Trên thực tế, cụ chỉ bị cúm nhẹ, nhưng nhà chức trách không cho phép cụ sống như người nguyên thủy nữa.

Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông. Dự báo thời tiết ngày 28/6, các tỉnh Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; Nam – Trung Bộ mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 21-31 độ C.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp cứu hành khách khó thở. Tối 26/6, đại diện hãng hàng không Vietjet cho hay chuyến bay VJ261 khởi hành từ Đồng Hới đi TP. Hồ Chí Minh cất cánh lúc 19h15 cùng ngày đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng. Trên hành trình bay, tiếp viên phát hiện nữ hành khách P.T.N (28 tuổi) lên cơn khó thở. Mặc dù đã được tiếp viên giúp đỡ, chị N. vẫn không có chuyển biến tốt, buộc lòng cơ trưởng phải quyết định hạ cánh khẩn cấp.

Bốn người bị điện giật tử vong tại Nghệ An. Chiều ngày 26/6, tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, 6 công nhân khi thi công dựng cột cho đường dây của một tập đoàn viễn thông tại xã Hạ Sơn bất ngờ va vào đường dây điện 35kv khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong đều là người địa phương, độ tuổi từ 32-41. Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An cho biết, không được báo về việc thi công cột viễn thông để có thể cắt điện trước hoặc có các phương án đề phòng rủi ro khác.

Hai căn nhà tình thương bốc cháy, 1 chiến sĩ PCCC bị thương. khoảng 19 giờ tối cùng ngày, 2 căn nhà tình thương nằm liền kề trong hẻm 480 đường Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường để chữa cháy. Trong lúc làm nhiệm vụ, một cảnh sát PCCC bị thương nhẹ, phải chuyển ra ngoài hồi sức. Ngoài ra, rất may không có thương vong nào khác.

Nghi có bom, Nga sơ tán khách sạn tại thành phố tổ chức World Cup. Đêm 26/6, cảnh sát tại hiện trường cho biết đã sơ tán khách sạn Topos Congress vì nghi ngờ có bom. Chó nghiệp vụ cũng đã được điều động để rà soát tòa nhà. Nhân chứng nói với Reuters, lực lượng an ninh thẩm vấn người dân bên ngoài khách sạn và gần 60 khách được sơ tán. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), khách sạn Topos Congress tại Rostov-on-Don nằm trong danh sách các khách sạn phục vụ World Cup. Tuy nhiên, tài liệu chính thức cho thấy không có đội tuyển nào đang ở đó.



