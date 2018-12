Bản tin 8H: Cược 300 nghìn bơi qua hồ Hoàng Cầu, chàng trai bỏ mạng

Đánh cược bơi qua hồ Hoàng Cầu lấy 300.000 đồng, chàng trai chết đuối. Đêm 30/11, 3 thanh niên ngồi uống bia thì 2 người “nổi hứng” thách đố nhau xem ai dám bơi qua hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), với mức tiền cược 300.000 đồng. Một người chấp nhận thách đố. Không may, trong lúc bơi, người này bị chuột rút, chìm xuống hồ dẫn đến cái chết thương tâm. Thợ lặn sau đó đã vớt được thi thể nạn nhân. Được biết, nạn nhân sinh năm 2001, quê ở Hà Tĩnh.

Cà Mau bổ nhiệm 77 cán bộ cấp phòng không đúng quy định. Ngày 30/11, UBND tỉnh Cà Mau báo cáo việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng cho tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ 1/6/2012 đến ngày 30/6/2018, tỉnh Cà Mau có 77 cán bộ lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm không đúng quy định, gồm: 61 trường hợp bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định (thiếu quản lý nhà nước, ngoại ngữ hoặc tin học), 8 trường hợp vượt số lượng cấp phó so với quy định, 3 trường hợp không đảm bảo quy trình và 6 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa có trong danh sách quy hoạch được phê duyệt. (XEM CHI TIẾT)

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng nhẹ. Khối không khí lạnh suy yếu và tiếp tục lệch Đông làm ảnh hưởng nước ta nên đêm qua (30/11) ở Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, thấp nhất ở vùng núi từ 17-19 độ, ở vùng đồng bằng từ 20-23 độ, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 27-29 độ. (XEM CHI TIẾT)

EVN muốn tính 10.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá vào giá điện. Theo Bộ Công Thương, dù trên sổ sách năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng nhưng thực tế vẫn đang có tới 10.000 tỷ đồng chưa được tính đầy đủ vào giá thành sản xuất của ngành điện. Dự báo, chi phí giá điện năm 2019 sẽ tăng rất mạnh trong bối cảnh thiếu nước và nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Những khoản chi phí chưa được tính đủ trong giá thành điện của các năm trước đây và trong năm 2017 sẽ được tính vào chi phí sản xuất điện năm 2019 của EVN. (XEM CHI TIẾT)

Nữ hiệu trưởng bị xe Range Rover tông tử vong ngay gần nhà. Khoảng 10h30 ngày 30/11, tại QL3 cũ đoạn thuộc địa phận xóm Cẩm Trà, xã Trung Thành, Tx. Phổ Yên, Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1974, trú xã Trung Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Tiến 2 – xã Hồng Tiến) đang đứng bên lề đường gần nhà thì bất ngờ bị xe ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30A-92193, do anh Vương Quốc Hà (ở xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành) điều khiển, đâm trúng. Chị Dung tử vong sau đó dù được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô vẫn chạy với tốc độ cao, chỉ dừng lại xe va chạm với xe tải.

Xe ô tô biến dạng.

Theo công bố của các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, giá gas tháng 12/2018 giảm 2.750 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 33.000 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân giá gas giảm so với tháng 11/2018 là do giá gas thế giới bình quân tháng 12/2018 vừa công bố ở mức 430 USD/tấn, giảm 102,5 USD/tấn so với tháng 11/2018. Tương tự, Chi hội gas miền Nam cũng thông báo, từ ngày 1/12/2018, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu, gồm Petrovietnam, Sp gas, Petrolimex, gas Dầu khí… cũng giảm dao động ở mức 316.000 - 320.000 đồng/bình 12kg.

Hàng loạt xe tay ga đột nhiên chết máy. Người dân chạy xe tay ga có lắp chìa khóa thông minh (smart key) phản ánh khi phương tiện qua đoạn đường Lý Thường Kiệt (từ số nhà 94 đến 130, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đột nhiên chết máy một cách khó hiểu. Qua điều tra, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang kết luận, nguyên nhân do bị nhiễu sóng camera không dây của 1 shop bán quần áo trẻ em. Đoạn bị nhiễu sóng với bán kính khoảng từ 50m gần shop quần áo này. Cơ quan chức năng sau đó đã yêu cầu chủ shop thay camera mới để tránh ảnh hưởng đến phương tiện.



Tú Oanh