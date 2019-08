Bản tin 8H: Cựu Tổng giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn qua đời

Quảng cáo

Theo nguồn tin riêng của VietnamFinance, ông Trần Anh Tuấn đã qua đời sau một cơn đột quỵ. Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1958, nguyên quán Quảng Ngãi, sinh ra tại Yên Bái, có bằng thạc sĩ kinh doanh. Ông Tuấn làm việc tại BIDV từ năm 1981. Từ năm 2008 đến 2012, ông đảm nhận vị trí Tổng giám đốc BIDV. Năm 2012, ông đảm nhận vị trí thành viên HĐQT BIDV. Đến năm 01/9/2016, ông Trần Anh Tuấn được HĐQT bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT sau khi ông Trần Bắc Hà về hưu. Sau gần 2 năm giữ phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng BIDV, đến tháng 5/2018, ông Trân Anh Tuấn đã xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (17/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày mai (18/8), nắng nóng lại có xu hướng mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày và đêm nay (17/8) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Ngày 16/8, đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, đã trình lên Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng một số nút giao trên đường Phạm Văn Đồng (vành đai 3 Hà Nội), trong đó nút giao Hoàng Quốc Việt - Tây Thăng Long sẽ xây dựng hầm chui để giảm áp lực giao thông lên khu vực Cầu Giấy. Tổng kinh phí xây dựng các nút giao trên vành đai 3 khoảng 1.800 tỷ đồng từ vốn dư của dự án cầu cạn vành đai 3 (Mai Dịch-Cầu Thăng Long, do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư); riêng công trình hầm chui khoảng 700 tỷ đồng.

Kỷ luật Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM về mặt Đảng. Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM công bố việc thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm. Theo đó, tại kỳ họp thứ 86 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM. Ông Hùng được xác định đã sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức và đã bị Tổng Cục Hải quan kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào giữa tháng 6 vừa qua.

Ông Tào Văn Hải, Giám đốc Điện lực huyện Như Xuân (Thanh Hoá), bị đình chỉ công tác từ ngày 15/8 do để mất điện nhiều lần, gây chập cháy thiết bị của dân. Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Trịnh Xuân Như ký quyết định đình chỉ công tác và giao Phó giám đốc điện lực huyện Như Xuân Phan Đức Thanh chịu trách nhiệm điều hành công việc và tập trung kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan. Theo chính quyền địa phương, hàng chục hộ dân ở huyện Như Xuân đã bị cháy, hư hỏng thiết bị điện; thiệt hại nặng nề nhất là những hộ kinh doanh, buôn bán, sửa chữa đồ điện tử. Nguyên nhân được cho là do ngành điện không cho người phát quang hành lang lưới điện khiến cành cây va đập vào đường dây điện, gây nhảy áp-tô-mát, sau đó tự động đóng lại dẫn đến việc điện chập chờn.



Xe chở bia đâm vào nhà dân, 2 người tử vong. Khoảng 16h ngày 16/8, ôtô tải biển số 34C-107.47 chở bia đi trên quốc lộ 217, hướng TP Thanh Hóa đi cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Lúc này thời tiết đang có mưa. Khi đi đến xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, xe này mất lái đâm qua vệ đường và chỉ dừng lại khi tông vào một nhà dân đang xây dở. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hàng trăm thùng bia đổ văng khỏi thùng xe. Phần đầu ôtô hư hỏng nặng. Đến hơn 17h, cơ quan chức năng đã đưa 2 thi thể nạn nhân trong xe ra ngoài để giải quyết vụ việc.



