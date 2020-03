Bản tin 8H: Danh tính 5 thủy thủ Việt mất tích trong vụ chìm tàu tại Nhật

Quảng cáo

Tin từ TTXVN, ngày 1/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã xác nhận vào lúc 22h35 ngày 29/2, tàu chở hàng Guo Xing 1 treo cờ Belize đã bị chìm sau khi đâm va vào một tàu cá của Nhật Bản cách cảng cá Tomari, tỉnh Aomori, 12km về phía Đông. Ngoại trừ thủy thủ người Việt Nguyễn Văn Hải (SN 1986, quê Hải Phòng) được tàu cá khác cứu sống, 13 thủy thủ còn lại đều mất tích, trong đó có 5 người quốc tịch Việt. Đó là Nguyễn Việt Khánh (SN 1990, Hải Phòng), Nguyễn Văn Thảo (SN 1990, Nghệ An); Hồ Quang Thọ (SN 1980, Bình Định), Nguyễn Văn Trưởng (SN 1992, Hải Phòng) và Phan Hồng Quân (SN 1991, Hải Phòng).

Chiếc tàu cá Nhật Bản trong vụ đâm va với tàu treo cờ Belize. (Ảnh: Kyodo)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/3, Bắc Bộ sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ đêm có dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng, cao nhất 36 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-28 độ C.

Sáng 1/3, đại diện Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Tỉnh ủy vừa công bố quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước giữ chức phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Huỳnh Thị Hằng (SN 1975) là thạc sĩ Kỹ thuật tài nguyên nước, Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, bà giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Bình Long và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Khoảng hơn 7h ngày 1/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Thừa Thiên – Huế) nhận thông tin tàu cá mang số hiệu TH 90178 TS có công suất 360 CV bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm trên biển đoạn phao số 0 thuộc cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang. Tàu TH 90178 TS có 11 thuyền viên, do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980, ở tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Đến khoảng 9h cùng ngày, 11 người trên tàu TH 90178 TS được đưa vào bờ an toàn (có 2 người bị thương nhẹ), thân tàu sau đó cũng được lai dắt vào đất liền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 tối 1/3, trên đường Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, TP Hà Nội, ô tô bán tải BKS 19C-155.1X đang đi thì đâm vào xe máy hiệu Exciter BKS 19M1-114.4X, sau đó lao vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương, xe máy hư hỏng khá nặng, xe ô tô bán tải hư hỏng nặng phần đầu xe, một góc nhà dân bị sập.

UBND tỉnh Yên Bái vừa quyết định cấp kinh phí xây dựng phòng xét nghiệm Covid – 19 đáp ứng tiêu chuẩn. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái, việc nâng cấp Labo (làm 1 phòng xét nghiệm âm) xử lý mẫu đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm khẳng định Covid – 19 cơ bản đã hoàn thành. Được biết, Yên Bái là tỉnh đầu tiên khu vực miền núi phía Bắc xây dựng phòng xét nghiệm áp lực âm đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định Covid – 19. (XEM CHI TIẾT)

