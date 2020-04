Bản tin 8H: Danh tính người cầm vật nghi súng đe dọa lái xe tải

Quảng cáo

Liên quan đến vụ người đàn ông nghi cầm súng đe dọa lái xe tải sau khi va chạm giao thông, ngày 26/4, Thượng tá Trang Minh Trường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, đã triệu tập bà Diệp Thị Nhiên (SN 1980, ở ấp Mỹ Phú Tây, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) là người xuất hiện trong clip để làm rõ. Theo bà Nhiên, trưa 16/4, xe máy của bà và chồng là ông Huỳnh Văn Đài (SN 1967, nghề nghiệp làm thuê) va chạm nhẹ với xe tải chạy cùng chiều trên tuyến đường Cầu Sập-Ninh Quới (đoạn thuộc ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi). Sau đó, ông Đài dùng súng bắn bi mang theo trong người ra đe dọa lái xe tải. Cơ quan công an đã thu giữ vật giống súng từ ông Đài và 3 viên đạn nhựa và tiếp tục điều tra.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 14h30 ngày 26/4, tại Km21, QL2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con biển số 24A-100.36 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) lao xuống vực sâu 200m. Hậu quả, 4 người chết (3 người trên ô tô, 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương đi trên ô tô. Danh tính nạn nhân tử vong gồm Đặng Đình Phú (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971, đều ở thị trấn Tam Đảm); còn người đi xe máy là Phùng Đức Chung (SN 2001, quê ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên).

Bản tin lúc 6 giờ sáng ngày 27/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 26/4 đến 6 giờ ngày 27/4, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng và bước vào ngày thứ 11 không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19. số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 3 ca.

Từ ngày 31/3 đến ngày 26/4, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện lập biên bản hơn 20 tài xế xe chạy nội tỉnh và Bắc - Nam dương tính với ma túy. Ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt hành chính 20 người có hành vi vi phạm điều khiển ôtô chạy trên đường mà trong người dương tính với chất ma túy. Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

Gần 17h ngày 26/4, ôtô 7 chỗ màu trắng, do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì khói bốc lên từ đầu xe tại km 31+900, thuộc huyện Thủ Thừa (Long An). Lúc tài xế tấp vào lề, lửa bốc lên dữ dội. Nhiều người lái ôtô qua khu vực dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành. Gần 30 phút trôi qua, chiếc xe gần như cháy rụi trước khi xe cứu hoả tới hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc Trung Lương bị ùn tắc hơn 3 km.

Tối 25/4, ông Vi Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận Cụt Thị Na (SN 1998) chính là con gái của ông Cụt Phò Lập (SN 1974, trú ở bản Nam Tiến 1, xã Bảo Nam), hiện đã liên hệ được với gia đình sau nhiều năm xa cách. Trước đó, ngày 22/4, Na nhờ một người có tài khoản Facebook ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đăng tin tìm người thân. Na bị bán sang Trung Quốc từ năm 13 tuổi, rồi mất liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua. Nhờ cộng đồng mạng, Na cuối cùng cũng liên lạc được với anh trai Cụt Văn Lập. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/4, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết, sai phạm về kinh tế đối với UBND xã Tân Hội (huyện Tân Hiệp) trong hai năm 2017 và 2018 là hơn 624 triệu đồng, không phải chỉ gần 447 triệu đồng như UBND huyện Tân Hiệp thanh tra trước đó. Trong số này, ông Trần Minh Hòa, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Hội lấy 150 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Với kết luận trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp chỉ đạo kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật cho phù hợp với ông Hòa. (XEM CHI TIẾT)



