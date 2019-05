Bản tin 8H: Đạp nhầm chân ga, ô tô ‘bay’ ra giữa hồ Linh Đàm

Đạp nhầm chân ga, ô tô "bay" ra giữa hồ Linh Đàm. Khoảng 21h tối 1/5, một xe ô tô loại 4 chỗ bất ngờ mất lái lao xuống hồ Linh Đàm (Hà Nội). Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, xe ô tô đi lên trên vỉa hè để dừng đỗ nhưng mất lái, lao thẳng xuống phía hồ, ngay sau đó lái xe mở được xe ra và bơi vào trong bờ. Do chiếc xe rơi xuống phía hồ và bị trôi 1 đoạn, lực lượng cứu hộ phải xác định vị trí của xe, dùng xe cẩu và cáp để kéo xe lên. Đến 23h30 tối 1/5, chiếc xe đã được cẩu lên bờ. Bên trong xác định không có người. Được biết, đây là loại xe hiệu Moning BKS 37D – 00xxx.

5 ngày nghỉ lễ, 96 người chết vì TNGT. Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 1/5/2019), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người (chủ yếu tai nạn đường bộ). Mỗi ngày nghỉ lễ có hơn 19 người tử vong vì tai nạn giao thông. Số người chết này tương đương mức bình quân số người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm 2018. Riêng ngày 1/5 (ngày cuối của đợt nghỉ lễ), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 17 người (đều xảy ra trên đường bộ). (XEM CHI TIẾT)

Bêu tên 3 Bộ không báo cáo giám sát vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố về công khai giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp và báo cáo của các cơ quan, đơn vị chủ quản, chủ sở hữu về việc đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp thuộc quyền. Đáng chú ý tại danh mục các cơ quan đại diện, chủ sở hữu không thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 có 3 Bộ ngành được xem có nhiều doanh nghiệp trực thuộc nhất là: Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Giáo dục và Đào tạo nhưng lại không có báo cáo đề nghị cùng Bộ Tài chính giám sát. (XEM CHI TIẾT)



Trục vớt lưới, đưa hai ngư dân trên tàu cá bị Indonesia bắt giữ về bờ. Chiều 1/5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, liên quan đến vụ tàu cá BĐ 97916 TS/14 ngư dân của Bình Định bị tàu 381 của Indonesia bắt giữ (ngày 27/4) và bị chìm sau đó, vào cùng ngày, tàu Kiểm ngư 213 của Việt Nam đã phối hợp với chủ tàu bị nạn và tàu cá BĐ 96974 TS của Bình Định hỗ trợ trục với lưới (do tàu đã bị chìm) xong và tiếp nhận 2 ngư dân của tàu bị nạn từ tàu Kiểm ngư 213. Sau đó, tàu cá BĐ 96974 TS đưa 2 ngư dân bị nạn cùng lưới về bờ. (XEM CHI TIẾT)



Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/5), Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 20-35 độ C. Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 21-31 độ C. Miền Trung có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 24-35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 21-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo giá xăng tiếp tục tăng trong chiều nay. Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, chiều nay (2/5) là ngày liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu. Theo nhiều chuyên gia, giá xăng nhiều khả năng tăng do giá xăng dầu thế giới 15 ngày qua tiếp tục tăng trong khi bối cảnh Quỹ bình ổn xăng dầu tại nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang ở con số âm. Cụ thể, dữ liệu giá xăng dầu trên website của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 80,76 USD một thùng, RON 95 82,8 USD một thùng, tăng 3-4% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu đang leo thang. Cho nên, kỳ điều chỉnh diễn ra hôm nay (2/5) giá xăng, dầu có thể tiếp tục tăng.

Thực hư tin dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai. Tin đồn dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Đồng Nai đã râm ran trên mạng xã hội vài ngày nay và qua truyền miệng của hệ thống thương lái. Thậm chí, một tài khoản FB còn chia sẻ trong một nhóm hội những người chăn nuôi rằng, nghe nói dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại Đồng Nai, mọi yêu cầu tiếp thị cám, thuốc nên "án binh bất động". Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định, đây là thông tin thất thiệt, hoàn toàn không chính xác. Hiện, Đồng Nai vẫn đang kiểm soát tốt, chủ động trong phòng chống dịch. thông tin dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai đang khiến việc tiêu thụ heo trên địa bàn có phần khó khăn hơn. Hiện, giá heo hơi ở Đồng Nai đang tiếp tục đợt giảm giá mới, chỉ đạt khoảng 40.000 - 42.000 đồng/kg.



Tú Oanh