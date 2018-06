Bản tin 8H: Dạy phụ nữ Nga từ bậy, CĐV Brazil bị cấm xem World Cup

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày hôm nay (23/6) ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trời nhiều mây, nắng yếu hơn và nhiệt độ giảm xuống còn 33-34 độ C; trong khi ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ C; trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Nữ sinh Đại học Vinh rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong. Trưa ngày 22/6, các sinh viên tại ký túc xá ĐH Vinh (Nghệ An) bất ngờ thấy một nữ sinh rơi từ tầng 4 xuống bị thương nặng. Mọi người lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nữ sinh này đã tử vong. Chưa rõ nguyên nhân vì sao nữ sinh lại bị rơi, nhưng thời điểm đó không có ai khác ở tầng 4 nên mọi người nghi ngờ nữ sinh này nhảy tự tử. Được biết, nữ sinh này học khóa K57, khoa sư phạm ngoại ngữ. (XEM CHI TIẾT)

Tàu hỏa va chạm với xe máy, một thanh niên tử vong. Khoảng 17h30 ngày 22/6, khi di chuyển qua đường ngang phố Nguộn thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, anh Hoàng Thanh H. (SN 1990, quê ở Yên Bái) điều khiển xe máy Honda AirBlade do không quan sát đã va phải tàu hỏa đang di chuyển theo hướng Phủ Lý - Hà Nội. Cú va chạm trên khiến anh H. bị tàu cuốn gầm tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Bé 4 tuổi sốt nặng, gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán chết. Trưa ngày 22/6, khi chở con 4 tuổi bị sốt cao đến bệnh viện, chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) va chạm với xe tải BKS 51C-707.34 tại đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương (đường Võ Trần Chí) giao với đường Trần Văn Giàu (giáp giữa quận Bình Tân và huyện Bình Chánh). Hậu quả, chị H. té xuống và bị bánh xe cán ngang người, tử vong tại chỗ. Em bé may mắn thoát chết, ngồi cạnh thi thể mẹ khóc thét, sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị.

Rơi xuống hố đào chôn cột điện, hai em nhỏ chết đuối thương tâm. Khoảng 18h ngày 22/6, người dân xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, đi làm đồng về muộn phát hiện một thi thể trẻ em nổi trên mặt nước dưới hố đào chôn cột điện. Khi huy động lực lượng vớt thi thể trên lên, người ta tìm thấy thêm một trẻ nhỏ khác chết dưới đáy hố nước. Hai em nhỏ được xác định là cháu Trương Quang Đức (5 tuổi, trú xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân) và cháu Trương Văn Thiện (5 tuổi, trú xóm Sợi, xã Thọ Hợp). Người dân phản ánh, bên điện lực đào hố chôn cột điện nhưng không có biển báo, dẫn đến vụ việc thương tâm.

Dạy phụ nữ Nga nói bậy, cổ động viên Brazil bị đuổi việc, cấm xem World Cup. Đoạn video ghi lại cảnh nhóm cổ động viên nam đến từ Brazil dạy các cô gái Nga những từ ngữ bậy bạ, trong khi họ không biết, gây ra phản ứng giận dữ tại quê nhà khi được đăng tải trên Instagram. Vụ việc khiến nhóm CĐV này phải lãnh hậu quả không hề nhẹ: một sỹ quan cảnh sát phải đối mặt với cuộc điều tra nội bộ; một cựu quan chức thể thao và một nhân viên sân bay bị sa thải; một kỹ sư phải xin lỗi công khai. Không chỉ vậy, chính quyền cũng hủy bỏ Fan ID của những cổ động viên này, đồng nghĩa với việc họ không được phép vào sân vận động xem các trận đấu World Cup. Đáp lại “lệnh trừng phạt”, các CĐV cho rằng, đây chỉ là việc vui đùa, bản thân họ cũng được dạy những từ tiếng Nga mà họ không hiểu nghĩa.

