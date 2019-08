Bản tin 8H: Đề nghị buộc thôi việc Phó Giám đốc Sở bị tố nợ tiền tỷ

Quảng cáo

Ngày 27/8, một lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, Ban cán sự Đảng sẽ trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Trương Hải Ân (45 tuổi), Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Tại buổi làm việc mới đây, các thành viên trong Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Hải Ân. Tuy nhiên, cuộc họp này cũng như các lần họp trước đó, ông Ân đều không tham dự. Như trước đó đưa tin, từ tháng 11/2018, ông Ân có đơn xin nghỉ phép tại cơ quan để đi chữa bệnh với thời gian 1 tháng nhưng sau đó liên tục vắng mặt tại cơ quan cho đến nay. Trong thời gian này, nhiều đơn tố cáo ông Ân nợ nần dây dưa với tổng số tiền lên đến hơn chục tỷ đồng được gửi đến cơ quan chức năng.

UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa có kết luận về việc ông Võ Xuân Tuyến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp bị tố "ăn chặn" sữa, thu chi trái quy định. Kết luận sau khi xác minh cho thấy, Trường tiểu học xã Châu Thành dưới sự lãnh đạo của ông Tuyến đã cấp phát thiếu sữa cho học sinh. Trước đó, một thầy giáo có đơn tố cáo ông Tuyến với nhiều nội dung. Cụ thể, từ tháng 1-5/2019, học sinh Trường tiểu học Châu Thành bị bớt 2.490 hộp sữa. Ngoài ra, ông Tuyến còn bị tố thu chi sai quy định. Qua xác minh của Thanh tra huyện Quỳ Hợp, những nội dung tố cáo ông Tuyến là đúng sự thật.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 1/9/2019 sẽ chính thức khởi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Theo thiết kế, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên -Huế ( trên 61 km) và kết nối với tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan sắp được đưa vào khai thác. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Mặt đường 2 làn xe, rộng 12m, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 7.699 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ). Dự kiến đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ hoàn thành vào năm 2021. Theo Bộ Giao thông vận tải, đây sẽ là dự án đầu tiên thuộc 11 thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được khởi công.

Bắt ốc ở vịnh Cam Ranh, 4 người trong gia đình chết đuối thương tâm. Danh tính các nạn nhân bao gồm: bà Thái Thị H. (SN 1969) cùng hai con gái là Đặng Thị Th. (SN 1992), Đặng Thị L. (SN 1995) và cháu ngoại Đặng Thùy T. (SN 2009, con chị Th.). Theo đó, trưa 27/8, các nạn nhân đến khu vực biển trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) để bắt ốc. Trong lúc mò ốc, bà H. và em T. bị sụp vào vùng nước sâu. Nhìn thấy mẹ và con bị nạn, hai chị Th., L. lao theo cứu nên bị sóng cuốn. Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ và dân địa phương mới tìm thấy thi thể 4 nạn nhân.

Hà Giang công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Sáng 27/8, tại phòng họp Đảng bộ, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chỉ định các đồng chí: Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh; Vàng Đình Chiến, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian đi lính nghĩa vụ của công an giảm còn 2 năm. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10. Trong đó quy định, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng, thay vì 36 tháng như trước đây. Bộ trưởng Công an quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 8 luật CAND năm 2018.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bão Podul di chuyển khá nhanh với tốc độ khoảng 30km/giờ (tốc độ di chuyển thông thường của các cơn bão trên biển đông là 15-20km). Do đó, sáng sớm nay (28/8), bão Podul đã vượt qua đảo Lu-dông (Philippines) vào Biển Đông. Khoảng 04 giờ sáng nay (28/8), tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ sáng mai (29/8), tâm bão chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. (XEM CHI TIẾT)

