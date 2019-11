Bản tin 8H: Đêm nay, Bắc Bộ chuyển mưa rét

Quảng cáo

Không khí lạnh tràn về, đêm nay Bắc Bộ chuyển mưa rét. Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (25/11), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; trưa và chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Từ chiều và đêm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét. Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Theo chương trình nghị sự, sáng nay (25/11), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ngay sau khi bầu xong Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Các bước theo quy trình nhân sự bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật được hoàn tất ngay trong chiều nay. Ngày 22/11 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định – người được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2015-2020.

Trường 4 tỷ đồng ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang. Cuối năm 2018, dãy nhà 2 tầng của Trường Mầm non Sơn Trà (huyện Hương Sơn) được hoàn thành, song còn thiếu khuôn viên, nhà hiệu bộ, sân chơi, nguồn nước sinh hoạt và hệ thống tường rào bao quanh. Từ đó đến nay, dãy nhà này bị bỏ không, trơ trọi giữa đồng, nhiều mảng tường xuất hiện vết nứt, nhà chức trách treo bảng "không phận sự cấm vào". Công trình có kinh phí 4 tỷ đồng, được xây trên diện tích 3.500 m2, thuộc dự án kiên cố hóa trường học bằng vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ, do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Quý thi công. Ông Biện Văn Tỉnh, Phó ban xây dựng cơ bản huyện Hương Sơn, cho biết, khoảng cuối năm 2020, trường mới có thể hoàn thành các hạng mục còn thiếu để đưa vào sử dụng.

Quán bar bốc cháy lúc nửa đêm, hàng chục khách tháo chạy. Khoảng 22h30, ngày 24/11, hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Porsche, số 79, đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, lửa cháy tại tầng 1 của quán, do gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát toàn quán. Lúc này tại quán bar có hơn 30 khách, khi phát hiện có cháy, toàn bộ khách đã tháo chạy ra bên ngoài an toàn. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã huy động 6 xe chữa cháy và hơn 100 chiến sỹ công an khẩn trương dập tắt đám cháy. Đến 23h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhiều tài sản trong nhà hàng bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Sập cổng nhà đang xây, 2 người tử vong. Chiều 24/11, UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tại gia đình anh Nguyễn Thế A (SN 1986), vợ là Ngô Thị P, (SN 1990, ở tổ 4 khu Bí Thượng, Phương Đông, thành phố Uông Bí), đã xảy ra một vụ tai nạn làm 2 người tử vong. Cụ thể, trong lúc nhóm thợ gồm có 5 người đang xây cổng nhà cho gia đình anh Nguyễn Thế A thì mái cổng bị sập xuống khiến anh Đỗ Đăng Th (SN 1980, trú tại tổ 6, khu Bí Trung 1, Phương Đông, thành phố Uông Bí) và anh Nh (chưa xác minh được đầy đủ danh tính), quê xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, bị tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội thiếu khoảng 3.500 tấn thịt lợn dịp Tết. Báo cáo tình hình chuẩn bị hàng Tết, ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt lợn của người dân trong dịp Tết khoảng 22.300 tấn hơi/tháng, tương đương với 15.610 tấn thịt lợn (tăng khoảng 18% - 20% so với các tháng thường). Tuy nhiên, từ tháng 2/2019 đến nay, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên số lượng lợn tại các cơ sở chăn nuôi giảm. Theo báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, ước tính tổng đàn lợn trên địa bàn đến hết tháng 10/2019 có khoảng gần 1,2 triệu con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng tháng 10 là 18.800 tấn (tăng so tháng 9 là 4.600 tấn), so với nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết còn thiếu 3.500 tấn. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh