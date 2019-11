Bản tin 8H: Đi 17km, tài xế taxi ‘chém’ khách Tây hơn 3 triệu đồng

Quảng cáo

Khách Tây bị tài xế taxi “chặt chém” hơn 3 triệu đồng với quãng đường 17km. Ngày 20/11, anh Nguyễn Quốc Bình (42 tuổi, trú tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) cho biết trên VTC News, người họ hàng ngoại quốc, ông Noel Henri (SN 1949, quốc tịch Pháp), bắt taxi Minh S. BKS 30A - 321XX từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). Đến nơi, tài xế tên Thủy (38 tuổi, trú tại Hưng Yên) đòi 3.060.000 đồng. Theo anh Bình, quãng đường chỉ khoảng 17km, nhưng tài xế đi lòng vòng và khi đến nơi đồng hồ báo 30km. Ông Henri vét sạch túi nhưng vẫn thiếu 10.000 đồng để đưa cho tài xế. Anh Bình thông tin thêm, khoảng hơn 11h cùng ngày, đại diện hãng xe taxi đến nhà anh để trả lại số tiền hơn 3 triệu đồng trên. Ông Henri trả cho tài xế 500.000 đồng. Đại diện hãng taxi cho biết đơn vị này sẽ sa thải tài xế Thủy sau sự việc.

Truy tìm ôtô tông hai cô giáo dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 ngày 20/11, hai cô giáo Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thị Phương Hảo của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi trên hai xe máy đang dừng đèn đỏ tại giao lộ trên. Bất ngờ, ôtô màu xám hiệu Mitsubishi Outlander từ đường Hùng Vương rẽ vào đường Nguyễn Viết Xuân húc tung hai xe máy của hai cô giáo, rồi tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường. Cả hai cô giáo bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Công an TP Pleiku nhanh chóng xác minh, chiếc xe gây tai nạn có màu sắc và biển số trùng với ôtô 77A - 142.41 do bà Phan Thúy Hằng (37 tuổi, trú tại tổ 11, KV3, Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Bình Định) đứng tên. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm người điều khiển chiếc ôtô gây tai nạn để xử lý theo quy định.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Phước. Tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Phương Đằng (50 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lâm Văn Long (49 tuổi), Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. (XEM CHI TIẾT)

Đường ống sông Đà lại gặp sự cố, hơn 6 vạn dân bị ảnh hưởng. Chiều 20/11, đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại Km số 25+500 Đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tại Km27, nước từ đường ống chảy tràn khiến cầu chui dân sinh và mặt đường Đại lộ Thăng Long ngập sâu hơn 30cm. Một máy xúc và 15 công nhân đã được điều động đến khu vực để khắc phục sự cố. Do đóng van nhà máy nên nhiều khu dân cư ở quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai...bị dừng cấp nước sạch từ 17h ngày 20/11. Công ty dự kiến cấp nước trở lại vào 3h sáng ngày 21/11. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 20/11, UBND xã Khánh Thuận (U Minh, Cà Mau) cho biết, vừa xảy ra vụ trẻ em tử vong do bà nội cho uống nhầm nước tẩy. Bé xấu số là T.M.H (1 tuổi), con của vợ chồng ông bà T.M.T- N.D.M, ở ấp 13, xã Khánh Thuận (U Minh). Thông tin từ gia đình, ông nội của cháu T.M.H lấy chai trà xanh để đựng nước tẩy (đã qua sử dụng), để ở nền giếng khoan của gia đình. Sau đó, người thân trong gia đình không biết nên lấy chai trà xanh có chứa dung dịch nước tẩy trên bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Trưa ngày 20/11, khi đang trông cháu, bà nội cháu T.M.H thấy cháu khát nước nên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh có chứa nước tẩy cho cháu uống, khiến cháu tử vong. (XEM CHI TIẾT)



Bổ nhiệm Phó chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn. Mới đây, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TAND tối cao đã trao quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuệ (SN 1966), thẩm phán trung cấp, Chánh tòa hành chính giữ chức vụ Phó chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn. Thời gian giữ chức vụ của ông Tuệ là 5 năm, kể từ ngày 15/11/2019. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh