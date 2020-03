Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân khu 2

Quảng cáo

Ngày 13/3, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tá Đặng Quốc Đồng, Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đào Ngọc Phương, Phó Chánh văn phòng giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Thượng tá Đặng Quốc Đồng, Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đào Ngọc Phương, Phó Chánh văn phòng giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh tăng cường, ngày 16/3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo, không khí lạnh cường độ yếu chỉ duy trì ở Bắc bộ trong vài ngày, nền nhiệt khu vực này sẽ tăng dần, trời ấm.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh giảm sâu, đưa giá xăng về sát ngưỡng 16.000 đồng/lít.

Tối ngày 15/3, Việt Nam liên tiếp công bố 4 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 là người nước ngoài. Theo đó, ca số 54 (BN 54) là bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia. Ca bệnh số 55 (BN 55) là nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3. Ca bệnh số 56 (BN 56) là nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài sáng ngày 9/3/2020. Ca bệnh số 57 (BN57) là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

Khoảng 17h ngày 15/3, ông K’Sung (67 tuổi, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Thấy vậy, bà H'Brông (59 tuổi - vợ ông K'sung) chạy vào kéo chồng ra khiến cả 2 bị điện giật tử vong. Người dân xung quanh phát hiện trên người ông K’Sung đang địu một cháu nhỏ nên chạy vào cứu. Đứa trẻ may mắn thoát chết.

Theo phản ánh, sáng 14/3, một chiếc xe tải (không rõ biển số) đã đổ trộm hàng chục chiếc thùng phuy nghi chứa chất độc hại xuống sông Hồng (đoạn qua xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Người dân cho biết đây không chỉ là lần đầu tiên mà đã 2 lần họ phát hiện tình trạng đổ trộm những thùng phuy xuống sông Hồng (khu vực bãi sông thôn 1 xã Vạn Phúc) vào buổi đêm. (XEM CHI TIẾT)



Chiều tối 15/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM ngay lập tức ra thông báo khẩn truy tìm tất cả các hành khách trên 3 chuyến bay mà bệnh nhân 54 (SN 1987, quốc tịch Latvia) đi, đồng thời kêu gọi những hành khách trên đến cơ quan y tế địa phương để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. Cụ thể là chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3/2020 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về Tân Sơn Nhất TP.HCM; chuyến bay QH1521 ngày 9/3/2020 từ TP.HCM đến Phú Quốc và chuyến bay QH1524 ngày 13/3 từ Phú Quốc về TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh