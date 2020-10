Bản tin 8H: Điều động nhiều nhân sự cấp cao tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng cáo

Vừa qua, đồng chí Trần Văn Tùng – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN, đã trao Quyết định điều động bà Trần Bích Ngọc – Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đến công tác tại Cục Năng lượng Nguyên tử và đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng, giao phụ trách Cục Năng lượng Nguyên tử; Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký thuộc Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ; Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hoàng – Trưởng phòng Phát triển Công nghệ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 1h ngày 7/10, vùng áp thấp ở cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 250km về phía Đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 7/10, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6 giờ ngày 7/10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tính đến 6 giờ ngày 07/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) gồm 14.550 ca. Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.023 ca, và có đến 35 người đã tử vong. Số ca âm tính lần một với SARS-CoV-2 là 2 ca, âm tính lần hai là 2 ca và âm tính lần ba là 5 ca.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Lào Cai, trận mưa lớn chưa từng thấy vào tháng 10 trong vòng 63 năm trở lại đây ở Lào Cai gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4,8 tỷ đồng và khiến 2 người chết. Hai người chết gồm: anh Phàn Láo U (SN 1983, trú thôn Tả Trang, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) thiệt mạng do bị lũ quét khi đi cho lợn ăn ở gần nhà; cháu Phí Thị Ngọc V. (SN 2017, trú tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua) thiệt mạng do bị lũ cuốn. Về tài sản, mưa lớn khiến 42 nhà bị sập đổ, nước cuốn trôi và bị ngập.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương năm 1997, tốt nghiệp Thạc sĩ Chương trình cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan năm 1999, Thạc sĩ về Quản trị tài chính tại Hà Lan năm 2004, Tiến sĩ Tài chính tại Hà Lan năm 2008. Bà Thủy được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2012. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 16h30 ngày 6/10, trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP HCM xảy ra vụ việc một nam thanh niên cầm gậy sắt đập phá xe BMW do một người phụ nữ cầm lái. Đáp lại, người phụ nữ rồ ga xe lao vào nam thanh niên nhưng người này đã kịp tháo chạy. Sau 2 cú lao xe không thành, người phụ nữ đã cho xe đậu vào đường, xuống xe tiếp tục truy đuổi nam thanh niên cho đến khi công an phường đến. Dù đã can ngăn, người phụ nữ này dùng một cây gậy lao vào tấn công nam thanh niên. Được biết, hai bên mâu thuẫn từ trên đường Phó Cơ Điều phường 4, quận 11, TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 6/10, lãnh đạo UBND xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xác nhận địa bàn vừa xảy ra vụ treo cổ tự tử. Nạn nhân là N. T. H (18 tuổi, trú thôn Quý Hương, xã Bình Quý). Sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 5/10. Người dân phát hiện H. treo cổ tự tử tại nhà nên khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Thông tin từ bạn bè cho hay, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, H. thi được số điểm khá cao tuy nhiên vẫn không đủ điểm để đậu vào trường ĐH theo nguyện vọng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh