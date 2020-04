Bản tin 8H: Điều tra vụ một tiến sĩ rơi từ tầng 14 xuống đất, tử vong

Quảng cáo

Tối 5/4, Công an huyện Nhà Bè đang điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, điều tra về cái chết của ông Bùi Quang Tín (ngụ tại Q.Gò Vấp). Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, ông Tín được phát hiện rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ. Trước đó, ông đến nhà bạn tại chung cư nói trên để bàn công việc. Tiến sĩ Bùi Quang Tín là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; thành viên đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến 7/4, Bắc Bộ có mưa, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa dự báo từ ngày 5-7/4 phổ biến 40-80mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến đến ngày 8/4, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi từ 13-15 độ C. Bắc Trung Bộ trời lạnh. Tại Hà Nội, hôm nay (6/4) có lúc có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Ngày 5/4, bác sĩ Nguyễn Hoài Phương, Phó giám đốc Trung tâm y tế TP Huế, cho biết, đơn vị vừa đỡ đẻ cho sản phụ N. từ Lào về và đang được cách ly tại trường Trung cấp Công nghệ số 10 (TP Huế). Sản phụ N. từ Lào về nước ngày 27/3 và được cách ly cùng 436 người tại trường này. Sản phụ được dự sinh ngày 20/4, nhưng từ 3h ngày 5/4 bắt đầu chuyển dạ. Ca sinh thường diễn ra tốt đẹp, sản phụ sinh được bé gái 2,9 kg.

Vào ngày 5/4, chỉ số chất lượng không khí đo được ở Hà Nội đạt mức tốt. Thông số từ Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội cho thấy, chỉ số AQI của tất cả các trạm đo tại Hà Nội đều đạt mức màu xanh (từ 0 - 50), tương ứng với mức đánh giá tốt, chất lượng không khí tốt và không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Ngoài ra, chỉ số nồng độ bụi PM10 và PM2.5 cũng giảm nhiều so với những ngày trước đó. Ghi nhận lúc 17h chiều 5/4, chỉ số bụi mịn PM 2.5 chỉ ở mức 17.3, mức an toàn.

Ngày 5/4, ông Trịnh Văn Suý, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) xác nhận đã đình chỉ công tác ông Đỗ Doãn Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Châu kiêm trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 của xã – trong vòng 7 ngày. Ông Đỗ Doãn Cường bị đình chỉ để cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh một số vi phạm. Trong đó, có việc đã để hai hộ dân trên địa bàn xã tổ chức đám cưới, tụ tập đông người khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận thông tin, vào chiều 3/4, một nhóm khoảng 30 người (cùng quê huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, đã tập trung tổ chức ăn nhậu trong phòng cách ly. Sự việc bị phát giác khi một người trong nhóm tung ảnh lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đang xem xét xử phạt. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 5/4, UBND thành phố Hạ Long vừa có thông báo hỏa tốc về việc tăng cường giám sát thực hiện cách ly xã hội. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các công dân ra đường không vì mục đích cần thiết. Thông báo trên bắt đầu có hiệu lực từ chiều 6/4. Để thực hiện việc giám sát thực hiện cách ly xã, TP Hạ Long đã thành lập 30 tổ cơ động với hơn 200 người tham gia, hoạt động 24/24. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh