Bản tin 8H: Đình chỉ công tác chủ tịch phường để quán karaoke 'hát hò' om sòm

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ký quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tuần đối với ông Phạm Quyết Tiến, Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn để làm rõ trách nhiệm và sai phạm của UBND phường trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn. Trước đó, dù đã có lệnh dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí vì COVID-19, quán karaoke Sao Băng (đường Minh Khai, phường Đông Ngàn) vẫn hoạt động xuyên đêm. Ngày 5/4, quán này đã bị lập biên bản, tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên ngày 8 - 9/4, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 21 - 24 độ.