Bản tin 8H: Dọa có bom để hủy cả chuyến bay vì mua vé sai ngày

Bão số 4 gây mưa lớn dồn dập, cảnh bão lũ quét. Từ đêm qua đến giờ, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và với tốc độ được dự báo khoảng 10km/h thì đến trưa và chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông của vịnh Bắc Bộ. Trong 12 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam nhưng tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn, khoảng 15km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. (XEM CHI TIẾT)

Sửa téc nước, vợ chồng ở Hà Nội bị điện giật chết. Khoảng 9h30 ngày 15/8, người dân thôn Bương, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện đôi vợ chồng trên 50 tuổi nằm bất động cạnh téc nước tại tầng thượng ngôi nhà ba tầng. Được sơ cứu, nhưng hai nạn nhân đã tử vong. Người nhà cho biết, trước đó téc nước của gia đình bị hỏng nên đôi vợ chồng lên sửa. Thấy lâu chưa sửa xong, người thân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Theo lãnh đạo xã Trường Yên, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là điện giật. (XEM CHI TIẾT)

Nhà hai tầng ở trường tiểu học đổ sập khi đang sửa chữa. Chiều 14/8, trong khi một số công nhân đang tu sửa khu phòng học hai tầng tại trường Tiểu học xã Phú Nghiêm (Quan Hóa, Thanh Hóa), dãy nhà bị nghiêng dần. Thấy nguy hiểm, công nhân vội thoát ra ngoài. Ngay sau đó, góc nhà bên phải đổ sập. Tại hiện trường, một phần dãy nhà hai tầng bị đổ làm hai phòng học hư hỏng hoàn toàn, bốn phòng còn lại bị ảnh hưởng với những vết nứt kéo dài. Lãnh đạo địa phương cho biết, nguyên nhân có thể do trước đây thi công công trình không có kết cấu dầm ngang, dầm dọc bằng bê tông, chưa kể từng bị ảnh hưởng do thiên tai. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải ôm cua cán người phụ nữ tử vong thương tâm. Khoảng 20h30 tối 15/8, xe tải BKS 61C-156.76 va chạm với xe máy BKS 35B1-566.24, do một phụ nữ điều khiển, khi rẽ phải để vào QL1K tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương). Cú va chạm khiến người phụ nữ, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân cũng lọt dưới gầm xe tải. Do hiện trường nằm ngay giao lộ làm cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Bước đầu nạn nhân được xác định là chị P.T.M (51 tuổi, quê Ninh Bình, làm công nhân).

Đồ chơi bất ngờ phát nổ, bé trai nguy kịch. Sáng ngày 15/8, nghe tiếng nổ lớn, mẹ cháu T.Đ.T.K. (8 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chạy vào nhà thì phát hiện con trai đầy máu, cạnh bên là đồ chơi bằng pin bị nổ, nhiều mảnh vương vãi khắp nơi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới. Qua điều trị kịp thời, bệnh nhi đang dần ổn định sức khỏe.

Nạn quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh ở Hàn Quốc gia tăng. Các vụ án quay trộm được trình báo với cảnh sát Hàn Quốc đã tăng từ con số 1.100 vào năm 2010 lên thành hơn 6.500 vụ vào năm ngoái. Theo thống kê chính thức, khoảng 98% tội phạm quay lén là nam giới ở đủ mọi ngành nghề như giáo viên trung học, giáo sư đại học, cảnh sát… và hơn 80% nạn nhân là phụ nữ. Mặc dù điện thoại thông minh ở Hàn Quốc thường được cài đặt phát tiếng khi chụp ảnh nhưng nhiều kẻ phạm tội vẫn tắt được tiếng bằng cách sử dụng các ứng dụng đặc biệt. Khôn ngoan hơn, chúng chuyển sang dùng máy quay công nghệ cao siêu nhỏ gắn ở kính, đồng hồ, chìa khoá xe, thậm chí ở cà vạt.

Mua vé sai ngày, người phụ nữ dọa có bom để hủy cả chuyến bay. Ngày 10/8, một phụ nữ họ Na đến sân bay quốc tế Ngô Vu (thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để làm thủ tục lên máy bay đến thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tuy nhiên, vé mà hành khách này đặt lại vào ngày 11/8. Không được làm thủ tục lên máy bay, người phụ nữ bèn nói dối trên máy bay có bom, làm rùm beng sự việc để đòi các nhân viên giải quyết cho mình. Ngay lập tức, 172 hành khách cùng 63 kiện hành lý kí gửi được sắp xếp ổn thỏa chờ máy bay cất cánh đã phải chuyển xuống đề phòng tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát xác nhận không có bom trên máy bay. Không rõ cô Na bị xử lý như thế nào.



