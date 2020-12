Bản tin 8H: Doanh nghiệp ở Hải Dương treo 3 bản đồ có 'đường lưỡi bò'

Quảng cáo

Ngày 16/12, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) yêu cầu một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Lai Cách (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) gỡ bỏ 3 bản đồ có đường lưỡi bò. Theo đó, tại phòng làm việc riêng của Tổng Giám đốc doanh nghiệp này treo 3 bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò) vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tổng Giám đốc là người Trung Quốc. Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, yêu cầu công ty tháo dỡ 3 tờ bản đồ, thu giữ, tiêu hủy 3 bản đồ trên, đồng thời yêu cầu công ty ký cam kết không tái phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh đang có cường độ ổn định, ngày 17/12 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo từ ngày 18/12, không khí lạnh lại được tăng cường nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17/12 đến ngày 20/12 tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội ngày 17/12 có mưa nhỏ vài nơi; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 16/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tính từ 18h ngày 15/12 đến 18h ngày 16/12, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.378 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 3 ca, lần 2 là 6 ca, lần 3 là 6 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.252 ca.

Ngày 16/12, đại diện Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiến hành xác minh, xử lý vụ xe đầu kéo chở ô tô con đi lùi trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong clip do người dân ghi lại, xe đầu kéo, chở khoảng 8 chiếc xe con, đi lùi từ từ trên đường cao tốc để vòng xuống quốc lộ 51. Một người đàn ông đứng phía sau làm lơ xe để hướng dẫn cho xe đi lùi. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành trích xuất camera để xác minh biển số xe, chủ xe và người điều khiển phương tiện để xử lý theo đúng quy định.

Tối 16/12, nguồn tin riêng của Báo Tiền Phong cho biết, Thường trực HĐND TPHCM vừa ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM). Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM trước đó đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Theo thông tin ban đầu, ông Cang có sai phạm liên quan đến Cty SADECO bán 9 triệu cổ phiếu chia cho Cty Nguyễn Kim. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 16/12, chứng kiến ông T.V.Đ (72 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương) bị ngã xe máy ở khu vực vườn hoa trước Khu công nghiệp Nomura trên QL5, đoạn qua địa phận xã Tân Tiến (An Dương,TP Hải Phòng), ông N.V.Th (63 tuổi, trú cùng xã Tân Tiến) chạy tới giúp đỡ. Cùng thời điểm này, chiếc container BKS 15C-312xx di chuyển tới đâm trúng. Va chạm khiến ông Đ và ông Th bị thương, được đưa vào Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Do thương tích nặng, ông Th đã tử vong sau đó. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh