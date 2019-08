Bản tin 8H: Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt vào chiều nay

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (15/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (15/8), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong chiều và đêm nay, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 14/8, Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng dự thảo lần thứ 10 nghị định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong dự thảo, Bộ Giao thông Vận tải quy định các xe hợp đồng điện tử (như Grab, Go-Viet) không phải gắn hộp đèn trên nóc xe như đề xuất của Bộ này trước đây, nhưng yêu cầu dán phù hiệu "Xe hợp đồng" bằng vật liệu phản quang ở bên trong xe. Đại diện Ban soạn thảo cho hay, nội dung trên được xây dựng sau khi Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc bỏ hộp đèn trên nóc xe đối với ô tô chở khách dưới 9 chỗ tại cuộc họp Chính phủ cuối tháng 7. Phù hiệu "Xe hợp đồng" sẽ được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe hợp đồng điện tử, kích thước tối thiểu là 6 x 20 cm nhằm mục đích "đảm bảo nhận diện đối với phương tiện kinh doanh vận tải".

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ ngày 15/8 sẽ chính thức đưa vào hoạt động 19 xe buýt mới, chủng loại Samco 51 chỗ (26 chỗ ngồi và 25 chỗ đứng) hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 69 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe buýt Tân Phú). Dự kiến tuyến xe buýt số 69 sẽ hoạt động với tần suất 140 chuyến/ngày từ thứ hai đến thứ sau và 124 chuyến/ngày vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Thời gian hoạt động của tuyến xe buýt số 69 trong ngày bắt đầu lúc 5h30 và kết thúc lúc 20h tại đầu bến xe buýt Sài Gòn. Giá vé cho hành khách phổ thông là 6.000 đồng, giá vé cho đối tượng học sinh sinh viên là 3.000 đồng.

Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường khác tuyển thí sinh trượt oan đại học. Liên quan câu chuyện nam sinh bị ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - thông tin, nếu em này chỉ có một nguyện vọng hoặc đây là nguyện vọng cuối, trường có thể thỏa thuận với thí sinh để chuyển sang ngành khác, đủ điểm trúng tuyển tại trường. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác, nếu đủ điểm trúng tuyển. Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường đó xét tuyển. Trước đó, Nguyễn Minh Quân (19 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị trượt nguyện vọng ba tại ĐH Đồng Nai, dù đạt 22,3 điểm, do trường nâng điểm chuẩn lên 24,7 (điểm chuẩn các năm ở mức gần 20) để đánh trượt thí sinh vì không đủ điều kiện mở lớp.

Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ) - đơn vị hiện quản lý cao tốc TP.HCM - Trung Lương vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ đề xuất sớm thu phí trở lại cao tốc này. Theo đó, từ đầu năm 2019, tuyến cao tốc này hết hợp đồng nhượng quyền thu phí với Công ty Yên Khánh và dừng thu phí tới nay. Do trở thành đường miễn phí nên xe tải, container ồ ạt đổ vào tuyến đường này. Tình trạng xe quá tải khó kiểm soát khiến tuyến đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, nguồn thu phí cũng giúp các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường tốt hơn. Trước đó, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương được Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng Cửu Long nhượng quyền thu phí cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (2014-2018). Sau đó, Công ty Yên Khánh bị phát hiện gian lận tiền thu phí, một số cá nhân bị khởi tố.

Liên quan đến việc 5 ngư dân Quảng Bình mất liên lạc cùng tàu cá , ngày 14/8 lãnh đạo UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, 45 ngày kể từ khi tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS mất liên lạc đến nay vẫn chưa có thêm tin tức gì. Địa phương vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm con tàu bị mất liên lạc. Ngoài ra, Chi cục thủy sản Quảng Bình cũng huy động 700 tàu cá địa phương đang hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ tham gia tìm kiếm chiếc tàu cùng 5 ngư dân mất tích nhưng chưa có kết quả. Trước đó, tàu cá mang số hiệu QB 988.45TS do anh Nguyễn Thanh Đàm (SN 1973, trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ cùng 4 ngư dân ra khơi đánh bắt bị mất tích từ ngày 2/7 trong lúc tránh bão số 2.

Nguồn tin của PV Tiền Phong tối 14/8 cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tiến hành bỏ phiếu kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Nhơn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì đã từ chối nhận quyết định điều động về Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tuy nhiên, hiện ông Nhơn vẫn đang chờ thông báo chính thức chứ chưa biết cụ thể mình sẽ nhận hình thức kỷ luật nào. Bản thân ông vẫn giữ quan điểm là không nhận quyết định điều động về các hội đặc thù. Theo ông, Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời về trường hợp của ông, rằng nếu ông về công tác bên Hội Chữ thập đỏ thì không còn là công chức. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh