Bản tin 8H: Du học không về, con 4 cán bộ mới trả ngân sách 1,1 tỉ đồng

Chiều 7/5, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã có báo cáo về việc thu hồi kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài của 4 trường hợp con quan chức đi học nhưng không về tỉnh phục vụ. Theo đó, bà Huỳnh Thị Lan Viên (con ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi) đã trả 410 triệu đồng/2,05 tỉ đồng buộc phải hoàn trả. Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà (con ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi) đã trả 120 triệu đồng/2,4 tỉ đồng. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (con ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã trả 170 triệu đồng/3,5 tỉ đồng. Ông Phạm Thành Việt (con ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi) đã trả 400 triệu đồng/1,9 tỉ đồng.

Báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc thu hồi kinh phí đào tạo 4 trường hợp con quan chức Quảng Ngãi được cử đi học nhưng không về.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 8 và ngày 9/5, ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C. Từ ngày 8-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng 8/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Hiện chỉ còn 34 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và Việt Nam đã bước vào ngày thứ 22 không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng cộng có 148 ca phát hiện mắc bệnh khi nhập cảnh và đã được cách ly ngay lập tức, tránh nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Những ca bệnh được phát hiện gần nhất là từ chiều 7/5, với 17 trường hợp mắc bệnh COVID-19 từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 7/5, người dân xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) chôn cất một con cá voi dài 3,5 m, nặng hơn 1 tấn bị chết ở khu vực gần cảng cá Vĩnh Lương. Khoảng 10h30 cùng ngày, nhiều ngư dân đi biển phát hiện một con cá voi bơi quanh khu vực cảnh cá Vĩnh Lương, ở thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương. Sau khi báo chính quyền, người dân cố gắng dìu cá ra biển nhưng không thành. Ít giờ sau khi con cá voi chết, người dân đưa lên bờ để chôn cất.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h22 ngày 7/5, trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại chợ Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau khi đám cháy được khống chế, bước đầu thống kê có ít nhất 5 ki ốt làm bằng khung thép, mái tôn đã bị thiêu rụi. Những ki ốt này chủ yếu bán hàng tạp hóa, thực phẩm. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ngày 7/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo chưa xem xét chủ trương đầu tư xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định. Trước đó, liên quan đến việc huyện Yên Định bị tố nợ các cá nhân trong và ngoài cơ quan hơn 50 tỷ đồng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ huyện ủy Yên Định trong vấn đề chi tiêu. Khi sự việc chưa được giải quyết, UBND huyện Yên Định lại đề xuất xây tượng đài với kinh phí 20 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, ông Hồ Quang Bửu được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu thống nhất 46/53, đạt tỷ lệ 86,8%.



Tú Oanh