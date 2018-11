Bản tin 8H: Du khách Hàn Quốc bị điều tra cướp tiền của tài xế taxi

Chiều 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Park Young Jun (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra dấu hiệu cướp tài sản.



Khoảng 5h30 cùng ngày, ông Park lên taxi của tài xế Võ Văn Đức đi từ thành phố Huế về một khách sạn ven biển ở quận Ngũ Hành Sơn. Theo cáo buộc của nhà chức trách, đến đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng), khách yêu cầu dừng xe rồi rút dao đe dọa, ép giao hai điện thoại và khoảng 1,3 triệu đồng. Anh Đức mở cửa xe thoát ra ngoài và tri hô. Ông Park xuống xe bỏ chạy và bị tài xế cùng nhiều người dân truy đuổi. Các trinh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã kịp thời có mặt, khống chế nghi phạm. Park Young Jun nhập cảnh Đà Nẵng vào tháng 8 theo diện miễn thị thực 15 ngày, song hết hạn vẫn ở lại Việt Nam.

Nữ nhân viên Vietjet Air bị tát, đạp ngã tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 23/11 tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá). Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhóm 3 người đàn ông đã có hành vi chửi bới, tát vào mặt nữ nhân viên của hãng hàng không Vietjet Air. Thậm chí, một đối tượng còn giơ chân đạp vào người khiến nữ nhân viên này ngã xuống đất. Một người khác chửi bới, đe dọa nữ nhân viên khác định quay lại vụ việc. Nhóm này còn hành hung lực lượng an ninh sân bay, nhưng sau đó đã bị khống chế. Đại diện Công an huyện Thọ Xuân xác nhận thông tin về vụ việc trên và cho biết đang tiến hành điều tra.

Bão số 9 có thể đổ bộ từ Ninh Thuận đến Bến Tre. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 4h ngày 24/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 110km, cách Phan Thiết khoảng 210km, cách Vũng Tàu khoảng 300km, cách Ba Tri 340km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. (XEM CHI TIẾT)

Sàn bê tông bất ngờ đổ sập đè chết công nhân xây dựng. Khoảng 14h ngày 23/11, khoảng 15 công nhân đang đổ sàn bê tông ở tầng 2 của một toà nhà tại khu công nghiệp Thịnh Phát (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), bất ngờ khối bê tông rộng hàng chục mét vuông bất ngờ đổ sập xuống. Nhiều công nhân hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường, riêng anh Lâm Phước Lộc (SN 2000 ngụ huyện Bến Lức) bị bê tông đè trúng người khiến tử vong tại chỗ, ngoài ra còn bốn công nhân khác bị thương nên được người đưa đến bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Trước khả năng bão số 9 sẽ đổ bộ vào địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã quyết định cho học sinh nghỉ học để tránh bão. Theo đó, các Hiệu trưởng và các Trưởng phòng Giáo dục ở các huyện, thị xã, thành phố trong đất liền thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học và dừng các hoạt động giáo dục kể từ sáng 24/11 để phòng tránh bão số 9. Riêng các trường học trên huyện đảo Phú Quý đã cho học sinh nghỉ học từ trưa 23/11, vì theo dự báo, đảo Phú Quý sẽ là nơi tâm bão đi qua. Tại Cần Giờ (huyện giáp biển của TP.HCM), lãnh đạo địa phương cũng cho biết, tất cả các cấp học được cho nghỉ từ ngày 24/11 cho đến khi có thông báo mới.

Tài xế buồn ngủ gây tai nạn, một Đại úy CSGT thiệt mạng. Khoảng 1h sáng ngày 22/11, khi đang làm nhiệm vụ tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng CSGT phát hiện xe tải BKS 67C-074.99 chạy tốc độ cao nên đã ra tín hiệu yêu cầu giảm tốc độ. Nhưng chiếc xe tải không giảm tốc, mà lao thẳng vào vị trí xe ô tô của tổ công tác, làm chiếc xe này bị đẩy mạnh về phía trước, cán lên người Đại úy Nguyễn Văn Kha, Cán bộ Đội CSGT, khiến Đại úy Kha bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe tải Nguyễn Thanh Nhứt (26 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Nhứt khai do buồn ngủ nên không kiểm soát được tay lái.

Hai "xế hộp" tông nhau, ba người bị thương tại Bình Dương. Khoảng 17h30 ngày 23/11, tại ngã tư giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và đường Lý Thái Tổ, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe 7 chỗ BKS 61A 394.96 bị ô tô 4 chỗ BKS: 61A - 182.32 từ đường Lý Thái Tổ băng qua ngã tư tông trúng hông xe. Vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng nặng, 3 người ngồi trên ô tô 7 chỗ bị thương phải nhập viện. Riêng tài xế ô tô 4 chỗ may mắn không bị thương.

