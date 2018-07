Bản tin 8H: Du khách Pháp tố bị xích lô trả ‘tiền âm phủ’

Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra xác minh về vụ việc du khách nước ngoài tố người đạp xích lô trả lại 900.000 đồng "tiền âm phủ". Khoảng 17h ngày 17/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin 2 du khách Pháp bị xích lộ dạo ở phố cổ (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lừa tiền. Theo đó, với giá 600.000 đồng/giờ, hai du khách Pháp phải trả tổng cộng 1,5 triệu đồng cho người đạp xích lô khi kết thúc chuyến đi và được trả lại 900.000 đồng ( 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng). Đến sáng hôm qua, 2 du khách dùng tiền đó để trả phí taxi thì mới được thông báo đó là “tiền âm phủ”. Thông tin này lập tức làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Việt Nam.

Giải cứu 10 người kẹt trong thang máy ở trung tâm Anh ngữ. Lúc 19h30 tối 17/7, tại thư viện tỉnh Thanh Hóa ở số 11, phố Hàng Đồng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, xảy ra vụ kẹt thang máy khiến 7 em nhỏ và 3 người lớn mắc kẹt khi đi từ tầng trệt lên trung tâm Anh ngữ quốc tế Bigben. Sau 10 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Được biết, chiếc thang máy này đang trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào khiến sự cố đáng tiếc xảy ra.

Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra tố, lốc. Ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực Hà Nội từ chiều nay (18/7) đến ngày 19/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to trở lại. Cảnh báo, từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ (trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).

Dân chặn đường xe doanh nghiệp vì… "ăn no" bụi. Ngày 17/7 nhiều hộ dân thuộc tổ 9A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã dàn ghế đá, rào chắn và một số vật dụng khác chắn ngang đường lên Khu công nghiệp Long Mỹ để phản đối tình trạng xe chở đất, cát và vật liệu xây dựng gây bụi bặm không thể chịu đựng thêm được nữa. Trước đó, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chiến đấu cơ chưa xác định rơi ở đông bắc Syria. Theo các báo cáo, một chiếc máy bay chiến đấu không xác định đã rơi cách phía nam thành phố Al-Shaddadi khoảng 15km, gây ra một vụ nổ lớn ở miền nam Al-Hasakah vào tối 17/7 (theo giờ địa phương). Hình ảnh chụp được tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ từ vụ tai nạn, song chưa thể xác định được đây là loại máy bay gì. Nguồn tin từ các nhà hoạt động địa phương còn cho rằng, chiếc máy bay chiến đấu này có thể là của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Ông Kim Jong-un nổi giận vì thuộc cấp tắc trách. CNN trích dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 17/7, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ sự không hài lòng khi chứng kiến một nhà máy sản xuất điện chỉ hoàn thành được 70% khi dự án đã kéo dài suốt 17 năm. Ông Kim ra lệnh phải hoàn thiện công trình này vào tháng 10 năm sau. Đồng thời nhà lãnh đạo cũng sửng sốt khi bồn tắm suối nước nóng tại khu nghỉ dưỡng Orangchon tại tỉnh Hamgyong bẩn thỉu hơn cả bể cá. Ông Kim cũng phê bình một dự án khách sạn tại TP Yombunjin khi đã kéo dài sáu năm vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh Hamgyong cũng bị ông Kim phê bình “không nghiêm chỉnh chấp hành” chính sách, gây ra “mối lo ngại lớn cho Chủ tịch Kim Jong-un”. Được biết, những lời trên được ông Kim đưa ra trong chuyến thăm mới đây đến bốn địa điểm khác nhau tại tỉnh Hamgyong.



