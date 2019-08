Bản tin 8H: Dùng bằng giả, một trưởng phòng bị cho thôi việc

Quảng cáo

Ngày 20/8, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện UBND huyện Trảng Bom cho biết UBND huyện Trảng Bom đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc đối với ông Đoàn Văn Nhuần - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Trước đó, từ hành vi ông Nhuần sử dụng bằng phổ thông trung học không hợp pháp kéo theo loạt bằng cấp sau này cũng bất hợp pháp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bom đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nhuần với hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, đêm 20 và ngày 21/8, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/8; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng trũng ngập lụt nặng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng còn kéo dài từ 4-5 ngày tới.

Hai xe khách tông nhau ở Khánh Hòa, 41 người thương vong. Khoảng 2h30 rạng sáng 21/8, tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách BKS 51B - 402.70 (lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Nha Trang - Đà Lạt) và BKS 78B - 009.38 (lưu thông trên QL1 theo hướng nam - bắc) xảy tại khu vực giao nhau đường Võ Nguyên Giáp (địa phận H.Diên Khánh, Khánh Hòa) và QL1. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, thông tin các nạn nhân trên xe được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo ông Dần, một người tử vong tại bệnh viện, trong số 40 người bị thương có 3 trường hợp nặng.

Sáng 21/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử lý tội chống người thi hành công vụ. Thông tin ban đầu, khoảng 21h15 tối 20/8 trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Chương Mỹ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội) yêu cầu dừng một ô tô con để kiểm tra nồng độ cồn. Khi Tổ công tác đề nghị tài xế thổi hơi vào máy đo nồng độ còn, các thanh niên trên xe xuống gây sự, đồng thời tấn công các cán bộ, chiến sĩ CSGT. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Công an huyện Chương Mỹ có mặt khống chế, bắt 3 đối tượng tham gia đánh CSGT trong đêm. Được biết, sau sự việc, có cán bộ CSGT phải nhập viện cấp cứu.

Rơi xuống ao sâu, hai anh em đuối nước thương tâm. Ngày 20/8, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, Nghệ An làm hai anh em ruột trong một gia đình tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h, hai anh em ruột Sầm Văn Hùng (sinh năm 2013) và em Sầm Văn Huy (sinh năm 2015), trú ở bản Thắm, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, cùng nhau đến khu vực gần ao để chơi và trèo lên cây hái ổi. Không may, cả hai em rơi xuống ao và tử vong.

Nổ bình gas mini thiêu rụi 6 ki ốt cùng nhiều xe máy ở Sài Gòn. Khoảng 16h chiều ngày 20/8, nam thanh niên chạy xe máy chở theo hai bao tải chứa hàng trăm bình gas mini vào hẻm 63 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM để giao thì bị ngã xe máy. Nhiều bình gas bị văng, gas xì ra ngoài rồi bắt lửa từ tiệm làm bánh gần dó. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến nhiều bình gas phát nổ liên tiếp. Hàng chục người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú có mặt khống chế hỏa hoạn trong ít phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 6 ki ốt cùng 5 chiếc xe máy bị cháy. Nhiều ki ốt lân cận cũng bị ảnh hưởng. (XEM CHI TIẾT)

