Bản tin 8H: Đứng xem tai nạn, 5 người bị xe tải lật đè tử vong trên quốc lộ 5

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h40 sáng nay trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Công an huyện Kim Thành thông tin, vào lúc 4h30 sáng nay, ông Đào Quang Huấn đi tập thể dục thì bị một chiếc xe chở khách 16 đâm tử vong. Chiếc xe gây tai nạn đỗ tại hiện trường bật đèn cảnh báo. Tại vị trí này có nhiều người đứng xem tai nạn lúc 6h40 thì 1 xe tải đi tới, bất ngờ đâm rồi lật đè vào đoàn người đứng bên đường. Theo lãnh đạo trạm Ba Hàng, Công an tỉnh Hải Dương, đã xác định được 5 người tử vong tại chỗ, 2 người nữa là lái xe và phụ xe tải đang mắc kẹt trong cabin.



Nữ trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cảm thấy áy náy, xin được rút kinh nghiệm. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum chiều nay cho biết, UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã xác định có 5 xe biển xanh của 4 cơ quan, đơn vị dùng để đi dự đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Bà Đào là người tổ chức đám cưới cho con trai rình rang trong 3 ngày với 4 tiệc. Theo đó, có 2 xe của Huyện ủy Châu Thành, 1 xe của Văn phòng UBND huyện Kế Sách, 1 xe của Công an thị xã Ngã Năm... “Chúng ta cũng nên thông cảm, thủ trưởng cũ đến mượn xe đi chẳng lẽ không cho. Khổ, biết vi phạm mà không dám từ chối. Nhưng nói chung là phải kiểm điểm trách nhiệm về quản lý tài sản công mà để sử dụng sai”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng nói thêm.

Bị tung đoạn clip nhạy cảm với một thanh niên lên mạng, nữ lễ tân đã tới cơ quan công an Hà Nội trình báo sự việc. Theo đôi nam nữ, họ đã quay đoạn clip nói trên để "làm kỷ niệm" nhưng không may bị kẻ xấu lấy được và đăng lên mạng. Được biết, nữ lễ tân đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an Hà Nội. Ngày 22/7, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị đối tượng xấu phát tán clip ghi lại cảnh nóng trên mạng. Hiện Cảnh sát hình sự đang tiến hành xác minh làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng yêu cầu TP HCM nghiên cứu kỹ đề xuất thu phí ôtô. Tại cuộc họp với các địa phương chiều 22/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP HCM, lưu ý đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm. "Đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm thành phố đang có rất nhiều ý kiến, phải tính toán rất kỹ vấn đề này", Thủ tướng nói và đề nghị TP HCM phải thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng về hình thức thu phí thế nào. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương quyết liệt triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT. "Bộ trưởng Giao thông Vận tải và chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc triển khai thu phí không dừng phải kết thúc trong năm nay. Nếu không làm thì trạm BOT không được hoạt động nữa", Thủ tướng chỉ đạo.

EVN thay mới hoá đơn tiền điện trong tháng 9. Mẫu hoá đơn tiền điện được EVN thiết kế lại, bỏ các thuật ngữ chuyên ngành và chỉ đưa thông tin thiết thực với khách hàng. Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau nhiều phản ánh của khách hàng về hoá đơn tiền điện nhiều thuật ngữ chuyên ngành, cách tính bậc thang gây khó hiểu..., tập đoàn này đã lên kế hoạch thiết kế mẫu thay thế và đưa ra lấy ý kiến người tiêu dùng cách đây một tháng. "Trong tháng 9 mẫu hoá đơn tiền điện mới sẽ được EVN đưa vào áp dụng, thay thế mẫu cũ sau khi xin ý kiến từ Bộ Tài chính", ông Lâm nói.

Tài xế nghiện ma túy bị đề xuất tước bằng lái vĩnh viễn. Chiều 22/7, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông, ông Nguyễn Anh Cương, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thu hồi vĩnh viễn giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông dương tính với ma tuý. "Quy định thu giấy phép lái xe 6 tháng như hiện nay chưa hợp lý, bởi không đủ để người nghiện ma tuý đi cai nghiện. Hơn nữa, nhiều lái xe nghiện ma tuý không thể cai, khi có lại bằng lái vẫn có thể gây tai nạn", ông Cương giải thích.

Đồng tình với quan điểm này, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng tài xế dương tính với ma tuý rất khó cai nghiện. Nếu không tước bằng lái vĩnh viễn, họ sẽ tiếp tục gây tai nạn nghiêm trọng hơn.

Đỗ Hợp