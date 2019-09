Bản tin 8H: Em bé 2 tuổi cầm vô lăng điều khiển ô tô trên Quốc lộ 1A

Quảng cáo

Mới đây, tài khoản Facebook có tên Nguyễn Tuan Anh có đăng tải hai đoạn video clip, ghi lại hình ảnh một em bé đứng trên ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển xe ô tô với nội dung: “Em lái xe đi ăn Trung thu”. Theo video, vào khoảng 20h10 tối12/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua cửa hàng Vincom Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), một chiếc xe ô tô con đang lưu hành theo hướng Nam - Bắc. Trong xe, có một em bé khoảng gần hai tuổi đứng trên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng điều khiển ô tô trong tiếng nhạc. Phía sau, người bố dùng tay phải giữ chặt chân con cho khỏi ngã, còn tay trái điều khiển chiếc xe. Một phụ nữ ngồi ở ghế phụ vừa quay video vừa cổ vũ em bé. Đoạn video khiến nhiều dân mạng hoảng hốt, không đồng tình với trò đùa nguy hiểm của người bố.

Quảng Ninh thu hồi gần 28 tỉ đồng đền bù sai mục đích. Ngày 13/9, một lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) thông tin địa phương này đã ra quyết định hủy việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn. Lý do của việc hủy bỏ là do chưa thống nhất giữa kết quả kiểm tra thực tế và số liệu kiểm đếm trên hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với quyết định này, 4 hộ dân tại phường Mông Dương đã nộp lại đủ 27,5 tỉ đồng được đền bù vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả. Được biết, dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500 vào năm 2013, tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), do Công ty CP than Cao Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 2.700 tỉ đồng, với tổng diện tích hơn 900 ha.

Sở TN&MT Hà Tĩnh xác định nguyên nhân ban đầu khiến thủy sản chết hàng loạt. Trước tình trạng thủy sản chết bất thường tại các địa phương Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên và Can Lộc, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường lấy 17 mẫu nước tại 9 vị trí, gồm: Phía dưới Bara Đò Điệm (trên sông Đò Điệm) 13 mẫu tại 7 vị trí; phía trên Bara Đò Điệm lấy 4 mẫu tại 2 vị trí. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bèo tây bị chết tích tụ lắng xuống sông sản sinh nhiều loại khí độc dẫn đến thủy sản chết hàng loạt. Bên cạnh đó, nước lũ từ các khu vực đổ về đây bị tích tụ lại làm tăng hàm lượng cặn lơ lửng, kết hợp chất hữu cơ dẫn đến hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm nhanh, gây ra hiện tượng thủy hải sản bị ngạt (thiếu ô xy) dẫn đến chết bất thường và đồng loạt.

Xe container tông liên hoàn, húc người văng từ trên cầu Thanh Trì xuống sông tử vong. Vào khoảng 18h hôm nay (13/9), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở đường vành đai 3 trên cao đoạn qua cầu Thanh Trì (Hà Nội) tại cột P4/14 hướng quận Hoàng Mai đi Gia Lâm (Hà Nội). Theo thông tin ban đầu vào thời điểm kể trên, xe container mang BKS 15C-085.22 kéo theo rơ móoc 15R-087.17 đã va chạm với 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy rơi khỏi cầu Thanh Trì. Theo thông tin VietNamPlus, vào khoảng 20h20, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân là nam giới bị rơi khỏi cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ hai ngày cuối tuần (14-15/9) không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng vừa phải, nhiệt độ 32-34 độ, có nơi chớm ngưỡng nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35 độ. Từ Thứ Hai đến Thứ Năm tuần tới (16-19/9), mưa xuất hiện rải rác tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, trời dịu mát hơn. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 13/9 tới Thứ Hai tuần sau (16/9), xuất hiện mưa , mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 16-17/9 mưa giảm, chỉ còn về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26-29 độ, Đà Lạt 20-22 độ, các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ 30-32 độ. Tại Miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ (Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), những ngày tới trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 32-34 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng-Bình Thuận) mưa nhiều nơi. Từ 14-16/9 Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rất to và dông, sau ngày 17/9 mưa giảm.

Con trai Bộ trưởng Y tế làm Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Viện Pasteur TPHCM vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Pasteur TPHCM, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Hoàng Quốc Cường (sinh năm 1982, quê quán Quảng Trị). Trình độ tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa; cao cấp lý luận chính trị. Ông Cường là con trai cả của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.



Cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng trong khu đô thị Xa La, gia đình 4 người thoát chết. Khoảng 23h30 ngày 13/9, nhiều người dân phát hiện lửa, khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong dãy nhà liền kề khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Do thời điểm xảy ra cháy, cửa của ngôi nhà bị khoá khiến cơ quan chức năng phải phá cửa để tiếp cận bên trong dập lửa. Gần 1h ngày 14/9, đám cháy được dập tắt. Theo một số người dân, bên trong ngôi nhà có 4 người là cặp vợ chồng và hai đứa con may mắn họ đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Họ đã hô hoán nhau khi phát hiện có cháy và đu dây từ tầng 3 xuống dưới. Tuy nhiên, nhiều tài sản bị cháy rụi. Ghi nhận, ngôi nhà bị cháy được cho là nơi bán hàng tạp hoá, đồ gia dụng. Thời điểm bị cháy, một chiếc ô tô để phía ngoài bị lửa làm hư hỏng.



