Bản tin 8H: Gây tai nạn, tài xế taxi chở bé gái ra bãi biển rồi bảo ‘đi dạo'

Ngày 21/8, ông Nguyễn Hưng - Trưởng Công an xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, khoảng 20h ngày 18/8, tại QL7 kéo dài, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa taxi BKS 37A-396.11 với 2 bé gái đi xe đạp. Cú va chạm khiến hai học sinh là Th.T.T.Tr và Đ.T.B.Ng (đều SN 2008, trú tại xóm 5, xã Diễn Thành) bị thương. Phát hiện vụ việc, người dân bế các nạn nhân lên chiếc taxi gây tai nạn, do tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú tại khối 3, thị trấn Diễn Châu) để chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, người này thả Ng. xuống gần nhà, rồi chở Tr. đến vùng biển vắng, cây cối rậm rạp giáp ranh 2 xã Diễn Thịnh và Diễn Thành (cách vị trí tai nạn khoảng 3km). khoảng gần 22h, khi bị người dân phát giác, bám theo chặn xe, tài xế Trường phân trần: “Chở đi dạo”. Sau đó, tài xế Trường bị đưa về trụ sở công an xã làm việc, test nhanh thì âm tính với ma túy, nhưng có nồng độ cồn trong máu. Tr. Và Ng. được đưa vào bệnh viện điều trị, theo dõi.

Khoảng 9 giờ ngày 21/8, tại khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), một vụ tai nạn xảy ra do cây cổ thụ gãy đổ, đè vào khu nhà trọ của dân, làm sập đổ, hư hại 5 căn phòng và nhiều tài sản. Tại hiện trường, cây cổ thụ lớn có đường kính thân khoảng 2m, dài 25m gãy đổ, đè lên khu nhà trọ, khiến dãy nhà 6 phòng cùng nhiều tài sản bị hư hại nặng. Các loại dây điện, cáp viễn thông chạy ngang qua khu vực cũng bị cây kéo đứt. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ việc được xác định là do gốc cây cổ thụ bị mục. Cả khu nhà có 10 phòng với hơn 20 người thuê trọ. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không ai ở nhà nên không có thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên đêm 21 và ngày 22/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng trong 3-4 ngày tới với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Giải cứu cá heo nặng hơn 100kg dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Khoảng 14h ngày 21/8, ngư dân phát hiện một con cá heo dài khoảng 2,5m, rộng 50cm, nặng hơn 100kg với nhiều vết thương trên người bị mắc cạn tại khu vực bờ biển Phú Hải (xã Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ông Hoàng Đình Lâm, trưởng thôn Phú Hải, cho biết, phát hiện sự việc, người dân báo cho chính quyền địa phương và đưa cá heo lên bờ để chôn cất. Nhưng sau đó cá heo tỉnh lại nên được người dân đưa thả về biền khơi. Ông Lâm cho biết thêm, từ trước tới giờ có hàng chục con cá heo bị trôi dạt vào bờ biển này và được người dân cứu vớt thành công.

Ngày 21/8, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ khảo sát điểm sạt lở trên quốc lộ 91 (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã báo cáo với Phó Thủ tướng về những diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua, đặc biệt là tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Từ đó, tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ xem xét cho chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án kiên cố hóa quốc lộ 91 đoạn km87+965 đến km89+995 theo hồ sơ đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước đây. Dự kiến tổng chiều dài tuyến gia cố sạt lở là 2.030m với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Kon Tum. Ngày 21/8, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Phước bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Ông Hoàng Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong giai đoạn từ 1/2009 - 9/2016, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ông Phước đã có nhiều vi phạm ngiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và ngành Kiểm sát. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh