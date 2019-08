Bản tin 8H: Giải cứu bé trai bị bố bỏ quên trong ô tô

Quảng cáo

Giải cứu bé trai bị bố bỏ quên trong ô tô ở Quảng Ninh. Ngày 17/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nhiều người dân cố gắng mở cửa ô tô để đưa một cháu bé bị kẹt bên trong ra ngoài. Được biết, việc cháu bé bị mắc kẹt bên trong chiếc xe ô tô xảy ra tại phường Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Chia sẻ với PV, lãnh đạo Công an phường Vàng Danh cho biết, vào khoảng 11h ngày 17/8, bé trai bị kẹt trong xe cá nhân sau khi người bố tắt máy, bỏ quên chìa khóa trên xe rồi đi ra ngoài. Khi phát hiện con trai vẫn ngồi trong xe, người này đã cùng người dân hướng dẫn cháu bé mở khóa xe, bấm chốt cửa để thoát ra. Đồng thời, mọi người gắng hết sức cạy cửa xe. Rất may, sau khoảng 15 phút, cánh cửa đã được mở và cháu bé an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay (18/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ được dự báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng do ảnh hưởng của nắng nóng, hôm nay (18/8), chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng và các tỉnh ven biển Trung Bộ ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 9h30 sáng 17/8, một người đàn ông đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM, bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng. Nạn nhân bị điện giật nằm bất động, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng lông Hoà đã tử vong. Chiều cùng ngày, đại diện Tổng công ty điện lực TPHCM xác nhận vụ việc, nạn nhân là ông Lương Nhật Hòa (SN 1960). Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Tân Bình đã đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, đến thăm hỏi và ứng toàn bộ chi phí để cùng với gia đình lo chu toàn hậu sự cho người bị nạn. (XEM CHI TIẾT)



Thông tin về việc lực lượng cứu cứu hộ cứu nạn đang trục vớt 5 chiếc xà lan bị nạn trên vùng biển Phú Quốc, chiều tối ngày 17/8, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đến đến 18h cùng ngày, các tàu của Vùng 5 Hải quân đã kéo được 2 chiếc tàu số hiệu Nguyễn Hồng 04, 07 đưa về cảng an toàn và đang làm công tác chuẩn bị kéo chiếc thứ 3. Trong 5 xà lan bị nạn trên biển, 2 chiếc đã bị sóng đánh chìm. Trước đó, do điều kiện thời tiết, 5 xà lan (số hiệu Nguyễn Hồng 03,04,07,13,14) chở vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng ở Phú Quốc do ông Nguyễn Đoàn Hậu (thường trú tại Tổ 2, Khu phố 1, Đường Hùng Vương, Thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc) làm chủ, bị thủy triều, sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển khu vực khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc và mắc cạn tại đây.

Tối 17/8, nam tài xế chừng 35 tuổi điều khiển xe tải biển số Đồng Nai chở 2,7 tấn cá rô chạy từ Đồng Nai về chợ Bình Điền (ở quận 8, TP.HCM) trên quốc lộ 1A. Khi gần đến cầu vượt Hương Lộ 2 (quận Bình Tân, TP.HCM), xe bất ngờ gãy trục bánh sau, lật ngang. Sự cố khiến toàn bộ số cá trên xe đổ tràn ra đường, nhiều phương tiện khác không thể di chuyển qua, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng nhiều km trên quốc lộ 1. Ngay khi nhận tin báo, một nhóm hơn trăm người là những tài xế nằm trong các nhóm hội chuyên giúp đỡ các tài xế xe gặp nạn đã có mặt hỗ trợ điều tiết, gom số cá vào sát lề. Chỉ sau khoảng 20 phút, toàn bộ số cá đã được gom lại đưa lên một xe tải khác để tiếp tục di chuyển. Đến 21h cùng ngày, xe tải bị lật được kéo ra khỏi hiện trường, giao thông dần thông suốt trở lại.

CLB Nam Định chia buồn vụ nữ cổ động viên qua đời trên đường đến sân cổ vũ. Theo VTC News, chiều 17/8, một cổ động viên nữ của CLB Nam Định qua đời do tai nạn giao thông trên đường tới sân vận động Thiên Trường cổ vũ trận đấu ở vòng 21 V-League. Ngay sau trận đấu, lãnh đạo CLB Nam Định đã tới thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân. Trang facebook chính thức của đội bóng thành Nam đổi hình đại diện sang màu đen trắng với những chia sẻ xúc động. Hội CĐV Nam Định bắt đầu lên kế hoạch tiễn đưa cũng như hỗ trợ gia đình của thành viên xấu số.

