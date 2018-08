Bản tin 8H: Giải cứu cô gái 16 tuổi nghi bị lừa bán

Trưa ngày 2/8, Hoàng Thị P (SN 2002, ở huyện Hiệp Hòa) bắt xe buýt từ Hiệp Hòa lên TP.Bắc Giang chơi theo lời mời của một nam thanh niên. Khi thấy P. không có tiền trả tiền vé, phụ xe buýt liên hệ nam thanh niên trên và nhận được yêu cầu gửi P. sang xe đi Thanh Hóa. Nhận thấy có sự bất thường, một số người dân và nhà xe đã đưa cháu quay trở lại huyện Hiệp Hòa và trình báo công an. Tại thời điểm này, Công an huyện Hiệp Hòa xác minh được, gia đình đang tìm kiếm P. vì bỏ đi từ sáng. Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đã đưa P. về với gia đình và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bắc Bộ mưa, dông kéo dài đến mùng 5/8. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 05/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Uống máu trăn gấm quý hiếm rồi “khoe” trên mạng xã hội. Ngày 3/8, Hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trong 3 ngày qua, lực lượng kiểm lâm, công an đồn Lệ Ninh cùng lực lượng chức năng xã Sơn Thủy đang tiến hành làm rõ việc một đối tượng đăng lên trang mạng xã hội facebook cảnh uống máu trăn gấm quý hiếm rất rùng rợn. Trước đó vào ngày 27/7, tài khoản facebook có tên Võ Quang đã chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một thanh niên dùng miệng hút máu của cá thể trăn quý hiếm. Những hình ảnh trên khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. (XEM CHI TIẾT)

Tảng đá lớn rơi trúng nóc ô tô, 5 người bị thương nặng. Khoảng 17h chiều ngày 3/8, chiếc xe khách loại 16 chỗ biển số 27B lưu thông trên quốc lộ 12, khi đến thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) thì bị tảng đá lớn từ trên taluy núi rơi trúng. Lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 7 người. 5 người bị thương nặng được người dân đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô lật nghiêng văng sát vào lề đường, phần nóc bị bung, khung xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Người đàn ông treo cổ nghi tự tử, để thư tuyệt mệnh. Chiều ngày 3/8, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 8 của khu chung cư mini ở ngách 29/42 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông này sống cùng vợ và 3 người con tại tầng 1 của chung cư và chưa thể xác định được danh tính. Theo một số người dân sinh sống tại đây, người đàn ông này trước khi tử vong có để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Hai phụ nữ đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại. Nạn nhân là bà Dương Thị Chung (sinh năm: 1970, trú tại xóm 5, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và bà Phạm Thị Hà (sinh năm: 1970, trú tại xóm 10, xã Cù Vân). Theo thông tin người dân cung cấp, các nạn nhân cùng một số bạn bè đến khu vực suối Nước Vàng (xóm La Tre, xã Mỹ Yên) dã ngoại vào ngày 3/8. Trong khi đi dọc suối để chụp ảnh, 2 nạn nhân không may bị ngã xuống suối, rồi chết đuối.

Tổng thống Nga Putin ký luật miễn thị thực cho CĐV World Cup. Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã ký văn bản luật cho phép miễn thị thực nhập cảnh vào Nga cho đến hết năm 2018, đối với người hâm mộ nước ngoài sở hữu thẻ “Fan ID” được phát hành trong thời gian diễn ra Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 tại Nga. Văn bản luật đã ký được đăng tải trên trang Web thông tin pháp lý của chính phủ Nga trong ngày 3/8. Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã thông qua dự luật này vào ngày 26 và 28 /7 vừa qua.



