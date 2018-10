Bản tin 8H: Giận chồng, mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống

Nghi án mẹ pha thuốc diệt cỏ ép 2 con nhỏ cùng uống vì giận chồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 28/10, vợ chồng chị Lê Thị S. (SN 1980) và anh Viên Đình C. (SN 1978, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) mâu thuẫn do ghen tuông. Bị chồng nói hai đứa nhỏ không phải con ruột, chị S. nóng giận, quẫn trí bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai con uống. Chị S. sau đó cũng thuốc diệt cỏ tự tử. Phát hiện sự việc, gia đình và người dân địa phương đã đưa 3 mẹ con chị S. tới bệnh viện cấp cứu. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hôm nay (31/10), Bắc Bộ tiếp tục có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm nay và sáng sớm mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 19-22 độ C, vùng núi thấp hơn, dao động từ 17-19 độ C, trời chuyển rét nhẹ. Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế taxi nằm bất động dưới đất sau va chạm với lái xe Mazda. Khoảng 21h ngày 30/10, tại ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu giấy, TP.Hà Nội, xe có logo hãng taxi Group mang BKS 30A-368.78 do người đàn ông điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô Mazda CX5 (chưa rõ BKS). Sau va chạm, lái xe taxi và lái xe Mazda xuống đường cãi vã, xô xát. Sau đó nghe thấy tiếng nổ vang lên, người dân ra ngoài thì thấy tài xế taxi nằm bất động trên đường nghi bị bắn, phải đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Hải Phòng-Quảng Ninh, 2 người tử vong. Khoảng 1h sáng ngày 31/10, tại Km13+750 thuộc cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh, ô tô tải hiệu KIA BKS 14C-250.87 va chạm với xe Mazda3 BKS 15A- 393.90 đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến lái xe tải Ngô Quang Hùng (SN 1968, trú tại khu 8, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và một người đàn ông khác chưa xác định danh tính chết tại chỗ. 3 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa Bãi Cháy. Tại hiện trường, xe Mazda3 nát tươm, sập toàn bộ phận khung, máy và trần xe bị lột ra toàn bộ. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ô tô Mazda bốc cháy dữ dội trên vành đai 3. Khoảng 20h40 tối 30/10, một chiếc xe ô tô hiệu Mazda chạy hướng Hà Đông - Mai Dịch khi đến đường vành đai 3 đoạn gần khu vực toà nhà Keangnam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo lãnh đạo đội CSGT số 6, tài xế chiếc xe cháy được xác định là Phương (SN 1987, trú tại Trung Hoà, Cầu giấy) chạy ra ngoài kịp thời nên không hề hấn gì. Tại hiện trường, ô tô cháy trơ khung. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quán bar ở trung tâm TP HCM cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng. Khoảng 2h45 đến 6h sáng nay, Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn túc trực tại hiện trường vụ cháy quan bar đến đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3. Do bên trong quán bar chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bùng lên dữ dội khiến gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa phải mất thời gian dài mới cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ việc khiến nhiều tài sản, vật dụng ở tầng dưới quan bar bị thiêu rụi, hư hỏng nghiêm trọng. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người.

Nữ sinh trung học vứt bỏ con mới đẻ vào toilet sân bay. Asia One đưa tin, cảnh sát ở sân bay Sepinggan, Balikpapan, Indonesia, nhận được tin báo về một em bé sơ sinh bị vứt bỏ trong toilet sân bay vào lúc 23h45 ngày 26/10 (theo giờ địa phương). Đến 1h sáng hôm sau. Cảnh sát bắt được nghi phạm ND, đến từ Wonosobo, Trung Java, là học sinh tại một trường trung học phổ thông ở Wonosobo. Hiện, cảnh sát đang điều tra ND về hành vi vứt bỏ em bé mới sinh. Tội danh này có mức án tối đa là 9 năm tù, nhưng nếu người vứt bỏ là mẹ ruột thì phải chịu thêm 3 năm tù.



