Bản tin 8H: Giấy đăng kí xe được làm bằng nhựa có mã QR từ năm 2021

Ngày 21/7, trả lời VTC News, đại diện Cục CSGT cho biết, kể từ 1/1/2021, Giấy chứng nhận đăng kí xe (hiện tại làm bằng giấy) sẽ được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR với kích thước, màu sắc giống với Giấy phép lái xe hiện tại. Quy định trên áp dụng đối với chủ phương tiện mới mua xe, đi đăng kí mới. Chi phí cấp mới giấy đăng ký ô tô, xe máy kèm biển số là 150.000 đồng. Nếu chủ phương tiện đổi giấy đăng ký sẽ mất chi phí 30.000- 50.000 đồng.

Ngày 21/7, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Tấn Cận trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhựt, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trong 5 năm. Ông Nguyễn Minh Nhựt (38 tuổi) quê ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau). Cán bộ này có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Ngày 21/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu họp thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Dương Chí Bình, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu và 2 Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu là ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông. Ông Bình bị kỷ luật do sai phạm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật. Trong khi đó, ông Kỳ và ông Đông tổ chức ăn nhậu tại trụ sở trong thời gian giãn cách xã hội, bị một cựu cán bộ Sở GTVT phát hiện và làm đơn tố cáo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (22/7), các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại các tỉnh miền Bắc, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và kéo dài tới đầu tuần sau. Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới, chưa có dấu hiệu chấm dứt. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 22/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này trở về từ Mỹ và Nga. Tất cả bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, nâng tổng số trường hợp mắc tại Việt Nam lên 401 ca. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), đến thời điểm này đã có 365/401 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 91,2 % tổng số Bệnh nhânCOVID-19 của nước ta. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)



Chiều ngày 21/7, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Căng, để nghỉ chế độ hưu trí. Trước đó, ông Trần Ngọc Căng đã có Quyết định nghỉ hưu của Ban Bí thư Trung ương Đảng kể từ ngày 1/7 và thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạm thời phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 9/7 đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 21/7, theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đêm 20/7 đến chiều 21/7, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, phổ biến từ 30-60mm. Đặc biệt, tại Hà Giang mưa rất to với cường suất lớn. Mưa lớn gây sạt lở, lũ lên cao trên các sông suối và làm 5 người chết, trong đó 3 người do sạt lở đất, 2 người bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng khiến gần 60 sập, hư hại, gần 530 nhà bị ngập, trên 215 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Có 2 nhà máy thủy điện (Thái An, huyện Quản Bạ và Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) bị đất đá sạt lở, vùi lấp toàn hộ hệ thống máy móc. Hiện một số khu vực ở thành phố Hà Giang, tuyến đường giao đi Vị Xuyên bị sạt lở, ngập sâu. (XEM CHI TIẾT)



