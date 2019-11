Bản tin 8H: Gỡ biển ‘Đường Park Hang Seo’ ở Sài Gòn

Quảng cáo

Dân trí đưa tin, ngày 22/11, lực lượng chức năng đã tháo dỡ tấm biển có dòng chữ “Đường Park Hang Seo” do người dân tự ý gắn tại hẻm 70, đường 109, khu phố 5, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM. Anh Lê Hồng Phong, nhà trong hẻm 70 cho biết tấm biển giống với biển tên đường ghi dòng chữ "Đường Park Hang Seo" được người dân trong xóm làm do quá yêu vị huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Biển gắn đầu hẻm 70 đường 109 ghi dòng chữ "Đường Park Hang Seo" do người dân tự ý gắn, không phải là biển tên đường. Vị trí gắn cũng không phải vị trí để gắn biển tên đường.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (23/11), trên vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa xuất hiện vùng áp thấp có vị trí lúc 01h giờ ở vào khoảng 9,5-10,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh; khu vực phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Chiều 22/11, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng Cao Văn Quý cho biết chất lượng nước tại Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo đã về mức bình thường, sớm hơn dự kiến khoảng 10 ngày. Trước đó, trong ngày 17 và 18/11, độ mặn (hàm lượng muối) nguồn sông Đa Độ - nơi cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Hưng Đạo và Nhà máy nước Cầu Nguyệt thuộc Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng tăng cao, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt của người dân thuộc quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã thuộc huyện An Lão, Kiến Thụy. Theo ông Cao Văn Quý, tình trạng nhiễm mặn nguồn nước thô thường xảy ra từ tháng Chín năm trước đến tháng Ba năm sau do tình trạng xâm nhập mặn từ biển. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng này vẫn có thể xảy ra.

Theo thông báo từ Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nhiều tuyến đường ở quận 1 vào sáng 23 và sáng 24/11 bị cấm, để phục vụ diễn tập về an ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn. Cụ thể, từ 6 – 10h ngày 23 và 24/11 (thứ Bảy và Chủ nhật), tất cả loại xe bị cấm vào khu vực được bao quanh bởi các tuyến đường: Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (quận 1 và quận 3). Sở Thông tin – Truyền thông TP HCM cho biết, đợt diễn tập thử lần này được tổ chức ở đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1 và 3), UBND quận 1 (đường Lê Duẩn), sân bay Tân Sơn Nhất và Công viên 30- 4. Buổi diễn tập chính thức sẽ diễn ra đầu tháng 12/2019.

Điều chuyển nguyên Chánh văn phòng bị tố quan hệ bất chính với vợ bảo vệ. Ngày 22/11, thông tin từ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định điều ông Nguyễn Vũ Hoàng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ đến nhận công tác tại Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng. Như Tiền Phong đã đưa tin, ông N.T.M (nhân viên bảo vệ UBND huyện Cao Lãnh) đã có đơn tố cáo ông Hoàng có quan hệ bất chính với bà N.T.T.N (33 tuổi), nhân viên tạp vụ Văn phòng Huyện ủy Cao Lãnh (vợ ông M.) Sau đó, UBKT Huyện ủy Cao Lãnh vào cuộc và kết luận, việc ông Hoàng nhắn tin, trao đổi qua điện thoại với bà N. là có, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận có quan hệ bất chính.

Tàu đánh cá chìm giữa biển, 3 ngư dân may mắn được cứu sống. Theo đó, vào khoảng 6h ngày hôm nay, tàu đánh cá (chưa có số hiệu) do ngư dân Hoàng Nhân (34 tuổi) làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, cùng trú tại Tiến Đạt, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh thì bất ngờ bị sóng biển đánh chìm. Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng biên phòng và ngư dân đã tiếp cận vị trí tàu gặp nạn. Sau khoảng 1 giờ lực lượng cứu nạn đã cứu được 3 ngư dân đồng thời trục vớt và kéo chiếc tàu bị chìm vào bờ an toàn.



Kỷ luật nữ phó phòng ở Cà Mau đi du học rồi không về nước. Ngày 22/11, ông Trương Thanh Toàn, Chánh văn phòng Sở tài nguyên- môi trường Cà Mau cho biết, Hội đồng khen thưởng- kỷ luật Chi cục biển và hải đảo trực thuộc Sở sẽ buộc thôi việc, xử lý các bước tiếp theo đối với bà Dương Hồng Thắm, Phó trưởng phòng tài nguyên biển. Bà Dương Hồng Thắm tìm cơ hội nâng cao trình độ, học bổng toàn phần tại Úc được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận. Lớp học từ tháng 2/2018 và kết thúc vào 7/2019. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, bà Dương Hồng Thắm gửi đơn xin nghỉ việc, nhờ người anh trai ở quê lên nộp tại Chi cục biển và hải đảo Cà Mau.



