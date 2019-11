Bản tin 8H: Hà Nội bước vào đợt rét kéo dài

Quảng cáo

Hà Nội bước vào đợt rét kéo dài. Sau đợt không khí lạnh tràn về ngày 27 và 28/11, khoảng ngày 1 và 2/12 sẽ có đợt không khí lạnh tiếp theo. Vào đầu tháng 12, miền Bắc có thể có rét đậm về đêm, nhiệt độ ở vùng đồng bằng giảm xuống chỉ còn dưới 15 độ vào ban đêm, vùng núi cao dưới 10 độ. Hôm nay (27/11), các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Cảnh báo đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/11. Tại Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và khả năng đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1-BĐ2; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 từ 0,1-0,15m.

Ngày 26/11, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Lê Xuân Men, Chủ nhiệm Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay (27/11), bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ngày 27/11, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, trong phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Chiều 27/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện. Theo đó, dự kiến bắn trên 30 điểm thuộc 30 quận, huyện, thị xã, gồm: 6 điểm bắn tầm cao: Quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Nam Từ Liêm và thị xã Sơn Tây (kết hợp với bắn 60 giàn tầm thấp/1 điểm); 24 điểm bắn tầm thấp: Các quận, huyện, thị xã còn lại (120 giàn/1 điểm). Thời gian bắn: 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 25/1/2020 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý). Chi phí cho hoạt động bắn pháo hoa là nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đảo cát khổng lồ nổi lên giữa biển Cửa Đại giảm 1,5ha. Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết vừa thực hiện các đợt quan trắc diễn biến của cồn cát nổi lên ở khu vực giữa biển Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam). Đợt quan trắc này nhằm ghi nhận hiện trạng cồn cát ngay sau bão số 5, số 6 và các đợt gió mùa Đông Bắc. Kết quả khảo sát trong tháng 11 cho thấy, diện tích cồn cát là 11,5ha (giảm hơn 1,5ha), chiều dài điểm xa nhất 1.128m, chiều rộng nơi lớn nhất 143m. Cách đây 1 tháng, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích cồn cát hơn 13ha. Như vậy, diện tích cồn cát giảm khoảng 1,5ha trong vòng 1 tháng. Cụ thể, phía Bắc cồn cát tiếp tục bồi. Phía Đông và Đông Bắc: Xói từ 30-70m. Phía Tây xói từ 5-10m, hình dạng hầu như ít biến đổi. Đặc biệt phía Nam diễn biến rất phức tạp: Phía Tây Nam và Đông Nam bị xói.

Theo Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt ngày 22/11, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con); giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng. Việt Nam sẽ đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, duy trì cơ cấu tuổi hợp lý. Cụ thể, tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi đạt 22%; tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đạt 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt 49% dân số cả nước. Chính phủ kỳ vọng, năm 2030 tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chiều cao nam giới đạt 1,685 m; nữ đạt 1,575 m; chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hơn 2.000 học sinh nghỉ học vì phụ huynh phản đối nghĩa trang Thanh Tước. Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 26/11, Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, từ ngày 14/11 đến nay, trên địa bàn 2 xã Thanh Lâm và Tam Đồng có việc các phụ huynh học sinh không cho con em đến trường học. Tới ngày 26/11 vẫn có 2.103 học sinh nghỉ học, giảm 62 em so với 1 ngày trước đó. Tại 3 trường ở xã Tam Đồng, tỷ lệ học sinh chưa đến trường là 79,2%, còn đối với xã Thanh Lâm tỉ lệ này là 52,5%. Ông Tuấn cho biết, các bậc phụ huynh trên địa bàn 2 xã trên không cho học sinh đến trường để phản đối, gây sức ép vì không đồng ý triển khai dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước trên địa bàn huyện. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh