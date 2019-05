Bản tin 8H: Hà Nội cấm một số tuyến đường ngày quốc tang

Hà Nội cấm nhiều đường phục vụ lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Để phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, từ 6h đến 12h ngày 3/5, Công an Hà Nội sẽ cấm phương tiện trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ, YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối. Từ 6h đến 12h ngày 3/5, xe tải có khối lượng hàng chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 25 chỗ trở lên bị hạn chế trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Cảnh báo mưa dông trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường lệch Đông nên từ nay đến đêm mai (4/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm nay (3/5) ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5/5 có mưa rào và rải rác có dông. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá to bằng ngón tay xuất hiện ở miền Tây. Chiều 2/5, trận mưa đá xảy ra tại địa bàn xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Hạt đá to bằng đầu ngón tay cái, kéo dài trong khoảng một giờ. Mưa cũng kèm theo lốc xoáy khiến mái tôn của 20 phòng trọ bị cuốn đi hàng chục mét, treo vắt vẻo trên dây điện. Giông lốc cũng làm gãy một số trụ điện. Theo ông Hồ Thanh Liêm, Chủ tịch xã Đức Hòa Hạ, khoảng 20 năm địa phương chưa thấy có mưa đá xuất hiện. (XEM CHI TIẾT)

Theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội sẽ có khoảng 1.900 dịch vụ khám chữa bệnh phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế sẽ tăng giá.

Video: VTC

Thiếu tướng Phan Anh Minh nghỉ công tác, chờ về hưu. Ngày 2/5, Công an TP.HCM cho biết thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, chính thức nghỉ công tác từ ngày 1/5 để chờ chế độ hưu trí theo quy định. Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8/4/1959 tại xã Lợi Bình Nhơn, TX.Tân An, tỉnh Long An; là thủ khoa khóa D9 Trường đại học An ninh nhân dân. Ông có 43 năm công tác trong ngành công an, và là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM 18 năm liền.

Thêm một huyện xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Ngày 29/4/2019, tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) có 3 hộ gia đình đã xảy ra lợn bị chết. Trong đó tại xã Thành Lộc, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọc là 25 con, và hộ gia đình bà Trần Lệ Mỹ là 10 con lợn bị chết. Hộ chăn nuôi của ông Trịnh Văn Vinh, xã Tuy Lộc đã có 7 con lợn mắc bệnh, chết. Kết quả mẫu xét nghiệm ngày 30/4 cho thấy, số lợn mắc bệnh, chết của các hộ dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Trước tình trạng trên, UBND huyện Hậu Lộc tiêu hủy 225 con lợn, đồng thời tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại của 3 hộ và thành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh.

Sau nghỉ lễ, một số quận Hà Nội tiếp tục bị cắt điện. Sau đợt nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội đã bắt đầu sắp xếp lịch cắt điện trở lại đối với một số quận, huyện. Cụ thể, trong ngày 3/5, một số nơi trên địa bàn Hà Nội sẽ cắt điện luân phiên vào các khung giờ cô định như quận Hoàn Kiếm cắt điện từ 4h00 - 10h00. Quận Tây Hồ cắt điện từ 4h00 đến 10h00. Quận Cầu Giấy cắt diện từ 4h00 - 10h00. Quận Hà Đông cắt điện ừ 6h00 - 14h00. Thị xã Sơn Tây cắt điện từ 5h00 - 14h00. Quốc Oai cắt điện từ 4h00 - 10h30.

Tú Oanh