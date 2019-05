Bản tin 8H: Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C, chỉ số tia cực tím cao mức bỏng da

Cả nước nắng nóng, Hà Nội nóng trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/5), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19.5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Chỉ số tia cực tím (UV) tại Hà Nội hiện ở mức 11 có thể gây bỏng da và hại mắt.

Lại phát hiện thi thể đang phân hủy trong một căn nhà ở Bình Dương. Chiều tối ngày 17/5, một phụ nữ đến căn nhà ở hẻm 916 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để đưa đồ ăn cho ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, quê Vĩnh Long), nhưng thấy cửa đóng kín bất thương. Sau khi gọi nhưng vẫn không thấy nạn nhân trả lời, nghi có chuyện chẳng lành người phụ nữ liền nhờ hàng xóm đến phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An tông trọng thương hai học sinh. Ngày 17/5, đại diện Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính người đàn ông lái ô tô tông văng xe đạp điện khiến 2 học sinh trọng thương, còn dọa "đâm cho chết". Theo đó, người lái xe ô tô BKS 37S - 8739 gây tai nạn là ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh), đang công tác tại Sở Xây dựng Nghệ An. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 15/5, xe ông Hùng tông xe đạp điện chở 2 cháu Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Đức Anh tại ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Đức Cảnh (TP.Vinh). Hai nạn nhân bị chảy nhiều máu, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 17/5, Đội CSGT số 1 Công an TP Hà Nội thực hiện kế hoạch xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại phố Hàng Đậu (Ba Đình).

Video: VTC News

Chiều 17/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi hơn 300 tấn cá bè chết trên sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) vào ngày 16/5, đơn vị đã vào cuộc phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ. Theo đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đồng Nai và UBND huyện Định Quán lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, một lãnh đạo Phòng PC05 cho rằng, do sau trận mưa, nước đầu nguồn dơ bẩn chảy về khiến cá thiếu oxi, dẫn đến chết hàng loạt. Đây là sự cố thứ hai trong năm làm hàng chục tấn cá của người dân chết trắng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Xe Ford Ecosport bất ngờ cháy trơ khung trên đường tránh Hà Tĩnh. Khoảng 11h20 ngày 17/5, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh thuộc địa phận xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), chiếc xe con mang BKS 38A-198.38 do chị Lê T. A. (ngụ thành phố Hà Tĩnh) điều khiển bất ngờ phát hoả. Thời điểm khống chế được lửa, chiếc xe đã cháy trơ khung. Rất may, khi thấy khói bốc lên, chủ xe đã kịp dừng phương tiện và chạy ra ngoài thoát thân. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, nhưng nghi vấn có dính rớm dưới gầm xe từ trước. Được biết, chiếc xe trên gia đình chị T.A. đã chạy được 9.500 km, trong quá trình đưa ra hãng bảo dưỡng thì xảy ra sự việc.

Chiều 17/5, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Trước đó, chiều ngày 16/5, nhận được tin báo tại hộ ông Đặng Văn Đoàn, tổ 6 ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có đàn lợn 55 con (trong đó 5 con lợn nái; 5 lợn con và 45 con lợn thịt) có dấu hiệu bệnh... Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với virus tả lợn châu Phi. Trong chiều 17/5, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn 55 con, 300 kg thức ăn chăn nuôi gia súc công nghiệp, đồng thời lập chốt kiểm dịch tại tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên và tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại khu chuồng trại và các hộ gia đình xung quanh trại lợn của ông Đặng Văn Đoàn.



Tú Oanh