Bản tin 8H: Hai nông dân trả lại 120 triệu của rơi ngày đầu năm

Khoảng 21h40 ngày 5/2, anh Mai Hữu Lợi (40 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi, ngụ ấp An Hòa) nhặt được một túi xách bị đánh rơi, bên trong có hơn 120 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ, khi đang đứng trước nhà sát Tỉnh lộ 909. Sau khi chờ khá lâu không thấy chủ nhân quay lại, hai người mang túi xách giao nộp cho công an xã. Nhờ số điện thoại trong túi xách, công an liên hệ với vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng (34 tuổi, quê Bến Tre). Được biết, vợ chồng chị Phụng rơi túi trên đường đi chúc Tết ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Sau 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, cả nước đã xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 110 người. So sánh với 5 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tai nạn giao thông giảm 58 vụ (giảm 28,7%), giảm 59 người chết (giảm 38%), giảm 39 người bị thương (giảm 26%). Chỉ tính riêng ngày hôm nay (ngày 6/2 tức ngày 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người.

Va chạm liên hoàn giữa 5 tô tô trên đường lên Đà Lạt. Khoảng 17h ngày 6/2, trong khi giảm tốc độ tránh xe máy băng qua Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Phú Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng), xe 7 chỗ BKS 61A - 014.05 bị xe 4 chỗ BKS 51F - 750.11 chạy cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe. Ngay sau đó, 3 chiếc ô tô khác lần lượt mang BKS 49A - 237.68, 72A - 223.52 và 72A - 124.85 chạy cùng chiều phía sau, lần lượt tông vào đuôi xe ô tô đang lưu thông phía trước. Tuy không gây thương vong về người nhưng vụ va chạm liên hoàn này gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 20. Xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 5 km.

Ba miền không mưa, trời nắng đẹp. Từ ngày 07 đến ngày 11/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Trung Bộ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 08 đến ngày 11/2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Gia đình "mở tiệc" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đoạn video ghi lại trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai cho thấy, gia đình 4 người đi xe ô tô BKS 36A – 090.48 hiệu Mitsubishi dừng xe lại ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, rồi trải thảm bày đồ ăn ngồi mở tiệc trước đầu xe ô tô. Không những thế, trong lúc ăn uống vui vẻ, gia đình này còn livestream, khoe trên Facebook khiến nhiều người bức xúc.

Xe tải húc hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu. Trưa ngày 6/2, xe tải BKS 37C-218.51 chạy với tốc độ cao đã tông vào loạt xe máy dừng đèn đỏ ở nút giao ngã ba Bệnh viện Đa khoa Anh Sơn trên QL7(thuộc địa phận khối 6A, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người ngồi trên xe máy bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 3 xe máy bị húc đổ trước đầu xe trong tình trạng bị hư hỏng nặng. Sau vụ việc, công an huyện Anh Sơn đã đưa chiếc xe gây tai nạn cùng tài xế về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Va chạm với xe ô tô, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khoảng 18h30 ngày 6/2, tại xóm 7, xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xe máy BKS 37L1-616.95, do một nam thanh niên trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, va chạm ô tô BKS 37A-194.61 đi hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô mất lái lao lên vách đồi rồi lật ngửa, tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nát bét, biến dạng.



