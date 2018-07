Bản tin 8H: Hàng chục ngôi nhà ở Hòa Bình nguy cơ sụp xuống sông Đà

5 ngôi nhà cao tầng ở phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa bất ngờ đổ sập xuống sông Đà. Khoảng 16h ngày 30/7, một số hộ dân tổ 25-26 phường Đồng Tiến phát hiện móng nhà bị sạt lở, nhiều ngôi nhà cao 2-4 tầng có xu hướng ngả về phía lòng sông Đà sau nhà. Các hộ dân nhanh chóng sơ tán người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm và báo cho chính quyền địa phương. Đến 18h30 cùng ngày, 5 ngôi nhà cao tầng bất ngờ đổ sập xuống sông sau tiếng nứt gãy lớn. Hiện còn khoảng 25 ngôi nhà cao tầng khác bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Vụ sạt lở không thiệt hại về người, tài sản của người dân cũng được di chuyển tới nơi an toàn.

Bắc Bộ nhiều mây, mưa nắng gián đoạn. Trong ngày hôm nay (31/7), dải hội tụ nhiệt đới duy trì trục ngang qua khu vực Bắc Bộ vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến thời tiết khu vực này. Ban ngày trời phổ biến nhiều mây, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi, những khoảng hửng nắng gián đoạn trong ngày sẽ giúp nền nhiệt tăng dần lên ngưỡng 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Chiều tối và đêm, mưa có khả năng tăng lên nhiều nơi hơn, một số nơi vẫn có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đặc biệt là ở vùng núi phía bắc. Mưa có khả năng còn duy trì diện rộng trong ngày và đêm nay, sang ngày mai, mưa bắt đầu giảm dần. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/7, đại diện UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, anh Lê Văn H. (SN 1974) - cán bộ tư pháp của xã vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở sau vườn của gia đình. Theo vị này, vào sáng cùng ngày, anh H. vẫn đến trụ sở để làm việc bình thường như mọi ngày và không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày phía xã nhận được tin báo anh H. đã qua đời. Theo gia đình nạn nhân, trưa cùng ngày, anh H. đi làm về và có ra đằng sau vườn để trồng cà phê. Lúc sau, gia đình anh tá hỏa phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Xôn xao hình ảnh cặp đôi ‘thân mật’ trong rạp chiếu phim. Những ngày qua, Facebook và các diễn đang tràn lan hình ảnh đen trắng một cặp đôi trai gái đang có những hành vi thân mật thái quá trên ghế xem phim. Từ ảnh chụp nhiều người nhận ra đây là ghế Sweetbox (ghế dành cho các cặp đôi với vách ngăn riêng tư) thuộc hệ thống rạp CGV thuộc Công ty CJ CGV Việt Nam. Những hình ảnh này được chụp lại từ hệ thống camera giám sát của cụm rạp với nhiều tư thế và rất rõ mặt. Vụ việc lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi về nhiều vấn đề như “thân mật” nơi công cộng hay bảo mật thông tin khách hàng…

Ngày 30/7, Ấn Độ thông báo đã loại hơn 4 triệu người khỏi dự thảo danh sách của công dân ở bang Assam, giáp với Bangladesh, do những người này không có các giấy tờ hợp lệ. Để được công nhận là công dân Ấn Độ, mọi cư dân của bang Assam phải xuất trình giấy tờ chứng minh rằng họ hoặc gia đình họ sống ở nước này trước ngày 24/3/1971. Reuters đưa tin, an ninh đã được thắt chặt trên toàn tiểu bang, khi hàng ngàn người Hồi giáo nói tiếng Bengali lo lắng về việc họ bị gửi đến các trại giam hoặc bị trục xuất. Chính quyền bang Assam cho biết dự thảo này không có ý định gạt ai ra ngoài vòng pháp luật, những người chưa đủ thủ tục khai quốc tịch sẽ có cơ hội làm lại thủ tục.

Ông Imran Khan công bố thời điểm nhậm chức Thủ tướng Pakistan. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ông Imran Khan ngày 30/7 tuyên bố ông sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan vào ngày 11/8 mặc dù Đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) của ông đang phải cố gắng giành đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ. PTI đã nổi lên là đơn đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ở Pakistan sau cuộc bầu cử hôm 25/7 vừa qua song vẫn chưa hội đủ số ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ. Đảng này ngày 29/7 đã tuyên bố sẽ cố gắng liên minh với các đảng nhỏ hơn và các ứng cử viên độc lập để thành lập chính phủ kế tiếp ở Pakistan.



Tú Oanh