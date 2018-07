Bản tin 8H: Hàng trăm công nhân trắng đêm vớt xác cá hồ Tây

Hàng trăm công nhân trắng đêm vớt xác cá hồ Tây. Tối 8/7, hàng trăm công nhân được huy động để thu vớt cá chết tại hồ Tây (Hà Nội). Hai ngày nay người dân sống ở ven hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ với hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, gây mùi hôi thối nồng nặc. Các đơn vị chức năng thành phố đã chỉ đạo Công ty khai thác cá Hồ Tây kiểm tra, thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tính đến cuối ngày, công ty đã vớt được 2 thuyền cá, ước tính khối lượng khoảng hơn 300 kg và con số này sẽ tiếp tục tăng sau đêm 8/7. Nguyên nhân cá chết được cho là do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng gắt sang mưa dông.

Bắc Bộ nhiều mây, mưa nắng gián đoạn. Ngày hôm nay (9/7), các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi là 28-30 độ C, còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng là 30-32 độ C, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nên ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. (XEM CHI TIẾT)

Rủ nhau ra kênh tắm, 2 thiếu niên đuối nước thương tâm. Khoảng 18h ngày 8/7, 4 thiếu niên rủ nhau rủ nhau đi tắm ở con kênh thuộc địa phận KP.4, phường Thới Hòa, TX.Bến cát, tỉnh Bình Dương. Lúc này, 3 thiếu niên lội xuống vùng nước sâu 4m, rồi không may bị đuối nước. Thiếu niên còn lại đứng trên bờ thấy bạn gặp nạn, liền chạy đi cầu cứu. Kết quả, Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi, quê Đồng Nai) và Trần Huỳnh Phúc (13 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TX.Bến Cát) thiệt mạng; còn Phạm Quốc An (13 tuổi, ngụ KP.3B, phường Thới Hòa) được cứu sống và đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể nam học viên trường quân sự bên vệ đường. Sáng ngày 8/7, một số người dân khi đi qua tuyến đường thuộc thôn Tây Văn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện thi thể nam thanh niên cùng chiếc xe máy hư hỏng bên vệ đường. Qua xác minh, nạn nhân là V.L.A.T. (SN 1997, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), học viên Học viện Kỹ thuật quân sự đang trong thời gian về quê nghỉ hè. (XEM CHI TIẾT)

Xe biển xanh lao vào rào chắn công trình. Khoảng 18h30 ngày 8/7, ô tô biển xanh BKS 51A-3772, do ông N.V.K (52 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển chở theo một nam thanh niên, bất ngờ tông thẳng vào rào chắn công trình cuốn văng hàng loạt mét dải phân cách khi chuẩn bị ôm cua vào hầm chui xa lộ Hà Nội (P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM). Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm vắt vẻo trên dải phân cách, phần đầu hư hỏng nặng, kính chắn gió bể nát. Vụ việc làm nam thanh niên ngồi bên phụ bị thương phải đi băng bó.

Chiến dịch cứu đội bóng nhí Thái Lan tiếp tục vào 8h sáng ngày 9/7. Tối ngày 8/7, sau khi đưa được 4 cậu bé ra khỏi hang an toàn, chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan phải tạm dừng vì hết oxy. Chỉ huy chiến dịch giải cứu tuyên bố, 8h sáng nay (9/7), chiến dịch sẽ được tái khởi động, với các bình oxy được bơm đầy, để giúp 9 thành viên còn lại, bao gồm HLV, ra ngoài. Lực lượng cứu hộ và người dân Thái Lan hy vọng họ sẽ được giải cứu an toàn trong thời gian sớm nhất, ước tính mất khoảng 4 ngày.



