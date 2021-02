Bản tin 8H: Hi hữu bé gái nhiễm độc thủy ngân qua nhiệt kế

Quảng cáo

Chiều 27/2, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, hiện Khoa Nhi và Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một cháu bé bị nhiễm độc thủy ngân. Ngày 5/2, khi đang vẩy nhiệt kế thủy ngân để cặp nhiệt độ cho bé gái N.N.Y. (11 tuổi, ở Thái Bình), người nhà sơ ý khiến nhiệt kế chọc mạnh vào tay trái của cháu. Hậu quả, chiếc nhiệt kế bị vỡ gây ra vết thương ở ngón trỏ tay trái của Y. Khi nhập viện vào ngày 11/2/2021 (ngày 30 Tết), vết thương của Y. bị nhiễm trùng và áp xe. Kết quả chụp X-quang cho thấy, có nhiều hạt thủy ngân ở bên trong phần mềm sát khớp bàn ngón trỏ tay trái. Bác sĩ cho biết, đây là trường hợp đầu tiên nhiễm độc thủy ngân xảy ra do tai nạn khi sử dụng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (28/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C. Từ ngày 1-10/3, khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 10-30mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm và vẫn có khả năng xảy ra mưa trái mùa cục bộ. Hà Nội sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh. Nhiệt độ 18-22 độ C.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định về việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh). Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/2. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Dương giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh tiếp tục điều hành hoạt động của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ. Đây là động thái mở đường để đưa TP Chí Linh trở lại trạng thái bình thường sau ngày 2/3. Trung tâm Y tế TP Chí Linh sẽ trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường.

Khoảng 5h30 ngày 27/2, trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn qua địa phận huyện Phước Long (Bạc Liêu), ôtô tải BKS 51D-384.39 (chưa xác định được người điều khiển) chạy hướng Cần Thơ - Cà Mau va chạm từ phía sau vào xe ôtô 16 BKS 94B-000.55, do anh Trần Văn Chinh (SN 1994, ngụ ấp Mỹ Một, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) điều khiển, đang đỗ bên lề đường bên phải theo hướng Bạc Liêu - Cà Mau. Vụ tai nạn làm một người chết, 7 người bị thương. Hiện trường cho thấy 2 xe đều rơi xuống ruộng lúa, hư hỏng nặng.

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 với bệnh nhân số 1696 (trú tại Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.). Trước đó, ngày 21/2, sau quá trình điều trị, có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần với SARS-CoV-2, BN 1696 đủ điều kiện xuất viện và về nhà cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng y tế đến lấy mẫu dịch của BN1696 để kiểm tra, BN đã có kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân cùng chồng, con đã được đưa đến Bệnh viện Dã chiến của tỉnh Gia Lai để cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định.

Sáng 28/2, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy tính đến 6h ngày 28/2, tổng số ca mắc tại nước ta vẫn là 2.432 ca, trong đó có 1.530 ca lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 63.054. Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho 1.844 bệnh nhân COVID-19. số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 32 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 50 ca và số ca âm tính lần 3 là 100 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/2, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông P.V.T., là trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cà Mau. Chiều ngày 12/8/2020, ông T. cùng bà Q.T.H. bị bắt gặp trong phòng nghỉ của một nhà nghỉ trên địa bàn TP Cà Mau. Khi đó, bà H. đang tắm, còn ông T. ở trần ngồi trong phòng. Sau đó, người tố cáo (chồng bà H.) đến bắt gặp, có xảy ra ẩu đả, khiến ông T. bị thương. Theo kết quả xác minh của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, sự việc tố cáo trên là có thật nhưng không có căn cứ chứng minh về hành vi quan hệ nam nữ bất chính giữa ông T. và bà H. (XEM CHI TIẾT)

