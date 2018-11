Bản tin 8H: Hiệu trưởng mẫu giáo đặt camera quay lén 50 người tắm

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc lưu 200 video quay lén cảnh người khác tắm trên máy tính của mình. Theo báo Coconuts, người đàn ông họ Ma (36 tuổi) đã quay lén hơn 50 người tắm trong phòng vệ sinh tại nhà riêng và nơi làm việc của anh ta. Nạn nhân của Ma là đồng nghiệp, trẻ em và một số người cao tuổi. Thậm chí, Ma còn quay lại cảnh quan hệ tình dục với phụ nữ trong phòng tắm. Ma hiện đang là hiệu trưởng của một trường mẫu giáo.

Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng 26-28 độ C. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch Đông, từ đêm qua (29/11) miền Bắc sẽ ấm dần lên, nhiệt độ đêm có xu hướng tăng nhẹ, vùng núi từ 15-17 độ, còn ở khu vực đồng bằng là 17-19 độ, sang hôm nay (30/11) Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 26-28 độ. (XEM CHI TIẾT)

Dây điện hạ thế đứt rơi trúng cổ, người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 12h15 ngày 29/11, ông Trần Minh Chung (46 tuổi, trú tổ 2, thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy qua khu vực tổ 5, thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông thì bất ngờ đường dây điện hạ thế, dây trần bị đứt, rơi xuống mắc vào cổ ông Chung khiến ông tử vong tại chỗ. Theo người dân, tuyến dây điện hạ thế Tam Mỹ Đông đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không ai xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Tai nạn giữa 2 xe máy và ô tô, 4 người thương vong. Khoảng 1h sáng nay, xe Audi BKS 30E – 989xx bị hai xe máy wave màu trắng, do hai nam thanh niên chở theo phụ nữ phóng tốc độ cao, tông thẳng vào tại ngã tư đường Phan Chu Chinh và Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 phụ nữ thiệt mạng, 3 người đi xe máy còn lại bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, tài xế ô tô bị hoảng loạn, ngồi im trong xe không chịu ra ngoài. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng.

Cắt cửa cứu tài xế xe khách sau cú đấu đầu trực diện với xe đầu kéo. Khoảng 19h tối ngày 29/11, tại Km 175+300 trên tuyến QL6 thuộc địa phận bàn Pó Nhàng, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La), xe khách BKS 26B – 001.63 quá trình đánh lái vượt một chiếc xe khác đã đấu đầu trực diện với xe đầu kéo BKS 29C – 811.13 di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe khách bị móp đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin, nhiều hành khách có mặt trên xe hoảng loạn. Theo Công an huyện Vân Hồ, lực lượng chức năng phải cắt cửa để giải thoát tài xế xe khách khỏi cabin. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Máy bay Vietjet gặp sự cố khi hạ cánh, nhiều người nhập viện. Khoảng 23h3 ngày 29/11, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Mê Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng. Cụ thể, 2 bánh trước của máy bay gặp sự cố trong quá trình hạ cánh. May mắn, máy bay đã dừng lại an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay Buôn Mê Thuột. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác. Toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn, có 6 hành khách bị chấn thương đã được kịp thời đưa vào bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 29/11, ông Đỗ Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, sẽ làm rõ thông tin nữ sinh tập nhảy trong Trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) bị té chấn thương vùng đầu. Khoảng 15h15 ngày 27/11, một nữ sinh lớp 10C14 bị ngã từ trên cao xuống gây chấn thương vùng đầu trong lúc tập nhảy. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, chụp CT để kiểm tra tình trạng chấn thương. Đến trưa 29/11, nữ sinh vẫn chưa đi học lại. Theo mẹ nạn nhân, tình hình sức khỏe của nữ sinh đã ổn.

Tú Oanh