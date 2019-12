Bản tin 8H: 'Hổ vồ' va chạm xe máy ở Hà Nội, hai nữ giáo viên thương vong

Quảng cáo

“Hổ vồ” và xe máy va chạm, nữ giáo viên tử vong. Tối 8/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng 20h35 cùng ngày, xe “hổ vồ” (chưa xác định biển số và người điều khiển) xảy ra va chạm với xe máy Honda Air Blade màu đỏ (chưa xác định biển số) do 2 phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều trên tuyến QL6 thuộc địa bàn phường Đồng Mai (Hà Đông) hướng đi huyện Chương Mỹ. Sau cú va chạm, người phụ nữ ngồi sau xe máy lọt vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Còn người lái xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Qua tìm hiểu, nạn nhân tử vong là chị Dương Thị H. (SN 1968, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), giáo viên một trường cấp hai ở huyện Chương Mỹ. Người phụ nữ bị thương là đồng nghiệp của chị H.

Sương muối và băng giá bao phủ vùng núi Bắc Bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 9/12, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, ít đến quang mây, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 32-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 4-7 độ, có nơi dưới 2 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, ít đến quang mây, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 30-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, ít mây, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 30-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Kè sông 12 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã vỡ toang. Theo Zing, kè sông khu dân cư phía bắc đường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dài 642 m mới hoàn thành, chưa nghiệm thu nhưng đã bị sóng lớn trong bão số 5 vừa qua đánh sập. Công trình do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Thanh Huy (Bình Định). Vốn được duyệt ban đầu là 8,4 tỷ đồng, sau đó được bổ sung, điều chỉnh vốn lên gần 12 tỷ đồng. Lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng TP. Quy Nhơn cho rằng, triều cường dâng cao khiến sóng lớn vượt qua đỉnh công trình gây xói lở, mái kè biến dạng. Tuy nhiên, người dân địa phương nhận định thiết kế công trình có vấn đề. Cụ thể, kè không có trụ bê tông đứng, chỉ có dầm ngang (giằng kè) bên trong có 4 cây thép phi 12, nền móng không xây kiên cố nên khó thể chống chịu với sóng lớn. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhận định, UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư nên phải có trách nhiệm làm rõ, chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục công trình.

Container nổ lốp lật nghiêng, hàng chục tấn sữa đổ ra đường ở Hà Tĩnh. Khoảng 16h20 phút chiều 8/12, trên QL1A tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, thuộc địa bàn thôn 4, xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân), xe container BKS: 37R-017.46 chở theo hàng chục tấn sữa đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ bị nổ lốp sau nên tài xế mất lái lao vào dải phân cách cứng khiến xe bị xoay ngang đường. Vụ việc khiến xe bị lật nghiêng, hàng chục tấn sữa đổ xuống đường, đầu xe bị hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Infornet

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Infornet

Hàng chục héc ta ngao chết chưa rõ nguyên nhân ở Thanh Hóa. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá cho biết: Từ ngày 27/11, xuất hiện tình trạng ngao chết rải rác ở bãi nuôi ngao tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Qua kiểm tra tại hiện trường, diện tích ngao nuôi thương phẩm bị chết là 53,3 héc ta (của 28 hộ dân), tỷ lệ chết từ 40-50% lượng ngao trong bãi nuôi; 8,7 héc ta (1 hộ dân) ngao giống bị chết, tỷ lệ ngao chết là 90%. Mật độ ngao sống còn lại tại các bãi nuôi thương phẩm từ 640-800 con/m2. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng đã trực tiếp xuống bãi nuôi ngao kiểm tra, thực hiện công tác thu mẫu ngao, nước.

Mất rừng, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm tại Đakrông bị kỷ luật. Chiều 8/12, thông tin từ Sở NN-PTNT Quảng Trị cho hay vừa ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (đóng tại xã Tà Long, huyện miền núi Đakrông) và một số lãnh đạo, cán bộ công tác tại Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông do để xảy ra phá rừng. Theo đó, Đảng ủy Sở NN-PTNT Quảng Trị đã ra quyết định kỷ luật ông Ngô Kim Thái-Bí thư Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông bằng hình thức cảnh cáo vì "thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc phân công phụ trách". Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Thoàn- đảng viên Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy (thuộc Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông) vì hành vi tương tự.



