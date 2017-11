Bản tin 8H: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội

TPHCM đề xuất mở 3 tuyến xe điện kết nối hệ thống buýt sông. Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết Sở vừa có văn bản trình UBND TP cho thí điểm mở ba tuyến xe điện chở khách từ các bến tàu buýt sông đến một số địa điểm tại thành phố. Trong ba tuyến xe điện, tuyến số 1 sẽ hoạt động ở khu vực trung tâm, tuyến số 2 và 3 chở khách ở khu vực quận 2. Dự kiến có 10 chiếc được đưa vào khai thác trong tháng 11. Đây là xe điện 8-14 chỗ, hoạt động từ 5 – 22 giờ hàng ngày. Tuyến buýt đường sông đầu tiên từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi Linh Đông (quận Thủ Đức) sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng này. Tuyến dài gần 11 km, đi qua các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức. Tàu chở khách theo lộ trình và giờ cố định, đồng thời đón khách ở 14 trạm dừng (như xe buýt) cho khách lên xuống. Giá vé 15.000 đồng mỗi lượt, thời gian cho tàu cập mỗi bến đón và trả khách là 3 phút.

Cứu nạn tàu cá cùng 13 thuyền viên bị nạn, trôi tự do trên biển. Ngày 10/11, tàu cá NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên do ông Hoàng Văn Khuyến làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá, cách đảo Hòn Ngư (Nghệ An) 70 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Sức khỏe thuyền viên dần suy yếu, tinh thần hoảng loạn, thuyền trưởng Khuyến gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá mang số hiệu NA 90112 TS cùng 13 thuyền viên vào cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Hành trình ngày đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Chiều qua (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 11 và 12/11.

Bão số 13 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cơn bão số 13 diễn biến phức tạp. Vào hồi 19 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Quốc vương Brunei ngồi khoang lái chuyên cơ rời Đà Nẵng. Sau khi bước lên cầu thang, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã ngồi trong khoang lái chuyên cơ A340-21 trị giá khoảng 170 triệu bảng Anh. Thông thường, người ngồi bên trái giáp cửa sổ sẽ là cơ trưởng và không đồng nghĩa với việc lái chính, nhưng sẽ là người có quyền cao nhất trên máy bay.Quốc vương Brunei cũng từng ngồi khoang máy bay này đến dự hội nghị cấp cao ASEAN vào năm 2010 tại Hà Nội.

Tổng thống Trump chia sẻ về cuộc nói chuyện với người đồng cấp Putin. AP đưa tin, trên hành trình ra Hà Nội trên chuyên cơ Air Force One vào chiều ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ với phóng viên về cuộc trò chuyện ngắn với người đồng cấp Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cùng ngày ở Đà Nẵng. Trước đó, nhiều cơ quan tình báo Mỹ kết luận, Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, để giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng. Nhiều cuộc điều tra cũng đang được tiến hành để xác định liệu các nhân viên chiến dịch của Tổng thống Trump có thông đồng với Nga hay không.

Tổng thống Putin giải thích vì sao chưa thể hội đàm chính thức Mỹ. Hôm 9/11, Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, ông Yury Ushakov, xác nhận với báo chí, cuộc hội đàm song phương thứ hai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 vào ngày 10/11. Tuy nhiên, sự kiện đáng mong chờ này đã không diễn ra. Trả lời truyền thông về vấn đề này, chủ nhân Điện Kremlin giải thích, việc thiếu vắng một cuộc họp chính thức cho thấy mối quan hệ Nga-Mỹ "chưa vực lên từ tình trạng khủng hoảng".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Việt Nam. Trưa 12/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11/2017, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

