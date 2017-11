Bản tin 8H: Hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC chiều 10/11 ở Đà Nẵng có những điểm đáng chú ý về quan điểm của chính quyền Mỹ hiện nay về một khu vực châu Á - Thái Bình Dương gắn chặt hơn với Ấn Độ Dương; sự chú trọng của Mỹ vào nền thương mại công bằng có thể khiến các bên phải dung hòa. Đó là đánh giá của TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao. (Xem chi tiết)

Sau khi kết thúc các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ APEC tại Đà Nẵng, chiều nay (11/11), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ lên đường ra Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từ ngày 11-12/11. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chuyến thăm diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên của ông Donald Trump, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Ngày 10/11, tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên kiểm tra một ôtô bán tải nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ. Nhà chức trách sau đó phát hiện trong thùng xe có balô chứa 30 bánh bột màu trắng nghi là heroin và ba gói đựng những viên thuốc màu hồng nghi ma túy tổng hợp. Tài xế xe bán tải Trần Tiến Phương (41 tuổi) thừa nhận số tang vật trên là ma túy, đang trên đường vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội. Vụ việc được bàn giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra.

Ngày 10/11, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) cho biết sẽ điều tàu chiến lớn nhất của nước này cùng 2 tàu hộ tống tới tham gia một cuộc tập trận chung cùng 3 tàu sân bay Mỹ tại vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên. Trong một thông cáo báo chí, MSDF nêu rõ 3 tàu Ise, Inazuma và Makinami của Nhật Bản sẽ tham gia tập trận cùng 3 tàu USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt của Mỹ tại Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Đây cũng là lần đầu tiên 3 tàu sân bay nói trên của Mỹ tập trận cùng nhau trong một thập kỷ qua.

Quân đội Syria đã giành chiến thắng sau khi giao tranh ác liệt với các tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thị trấn Albu Kamal ở miền Đông Syria giáp Iraq. Quân đội Syria tuyên bố thị trấn Albu Kamal đã được giải phóng và họ vẫn đang truy đuổi các tay súng IS ở các hướng khác nhau trên sa mạc. Albu Kamal là thành trì cuối cùng của IS ở khu vực thành thị Syria.

Tham dự lễ đón, các nhà lãnh đạo APEC cùng mặc áo sơ mi lụa xanh – trắng để cùng chụp ảnh lưu niệm. Truyền thống chụp ảnh lưu niệm với trang phục địa phương được các nhà lãnh đạo APEC duy trì qua nhiều năm, kể từ năm 1994. Khi các nguyên thủ đang dần ổn định chỗ đứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động tiến đến, bắt tay, trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trên bục chụp ảnh. Đây là lần tiếp xúc công khai hiếm hoi của hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ khi cả hai cùng đến Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC.Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, ông A Lăng K. (37 tuổi, trú huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ trèo qua lan can tầng 2 của khoa Ngoại tổng hợp rồi nhảy xuống đất tử vong. Được biết, ông K. vào bệnh viện chăm sóc cho vợ đang mổ tại khoa Ngoại tổng hợp. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.Theo đó, vào khoảng 19h, ngày 9/11, anh Tuấn Anh ghé vào cửa hàng bán vải số 28, đường Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP Hải Dương) để thăm người thân thì bất ngờ bị một đối tượng đi trên xe máy xuất hiện và ra tay rồi bỏ đi nhanh chóng. Ngay lập tức, người dân đưa anh Tuấn Anh đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

