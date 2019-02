Bản tin 8H: Hơn 25 tỷ đồng đã về tay chủ nhân giải Jackpot trước Tết

Vừa qua, đại lý của Vietlott đã tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 396 diễn ra ngày 1/2/2019. Anh Nguyễn T. đến từ TP Hồ Chí Minh là một trong 3 khách hàng may mắn cùng chia sẻ Jackpot 75 tỷ đồng ngay trước Tết Nguyên đán. Trước đó, Vietlott xác định chiếc vé của anh T. hợp lệ và trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 396 ngày 1/2/2019 với trị giá 25.129.665.334 đồng (chưa thuế). Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 109 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tàu khách trật bánh do va chạm xe container. Khoảng 18h ngày 19/2, tại giao cắt giữa đường bộ với đường sắt có biển cảnh báo, tàu Đồng Đăng 6 va chạm với xe container tại khu gian Phố Tránh - Bắc Giang. Đầu máy bị trật bánh khỏi đường ray, rất may là các toa tàu không đổ. Lái tàu và toàn bộ hành khách được an toàn, trong khi lái xe container bị thương nhẹ, đầu máy và một đoạn đường sắt bị hư hỏng. Theo Ban An toàn giao thông đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), nguyên nhân ban đầu là lái xe ôtô không quan sát trước khi vượt đường sắt. (XEM CHI TIẾT)

24 người nhập viện nghi ngộ độc sau bữa cơm chay ngày Rằm. Ngày 19/2, sau khi dùng bữa cơm chay bao gồm rau mầm, gỏi nấm bào ngư, đậu bắp kho với tàu hủ và củ hũ dừa, nhiều người trong công ty trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, nhức đầu, nôn ói. Theo các công nhân, những phần cơm được đặt tại một cơ cở cung cấp ở quận 2. Sau khi xuất hiện các tình trạng trên, 24 công nhân đã được đưa đến cấp cứu tại BV Quận Tân Phú. (XEM CHI TIẾT)

Hôm nay (20/2), ở phía Đông Bắc Bộ khá nhiều mây, sương mù xuất hiện nhiều hơn vào sáng sớm; sau đó, đến trưa và chiều mai, trời giảm mây và chuyển nắng, nhiệt độ sẽ có xu hướng gia tăng. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn so với phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế xuất hiện sương mù vào thời gian sáng sớm, ban ngày trời có nắng. Khu vực Tây Nguyên vẫn có thời tiết tốt, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến 22-25 độ vào ban đêm và 32 -34 độ vào ban ngày, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. (XEM CHI TIẾT)

Trạm thu phí BOT Cầu Rác tạm dừng thu phí từ ngày 21/2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới có văn bản gửi Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc tạm dừng thu phí tại BOT Cầu Rác để tính toán lại phương án tài chính. Theo đó, trạm BOT Cầu Rác (thu phí để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh) sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 21/2 tới đây để Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán lại phương án tài chính. Về nguyên nhân tạm dừng thu phí, Tổng cục Đường bộ cho biết, phía quản lý nhà nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần phải bàn bạc về nhiều nội dung chưa thống nhất.

Hóa đơn tiền nước hơn 23 triệu ở Hà Nội gây sốc. Tháng 1/2019, chị Vũ Thị Thu, chủ hộ số 106B – C1 Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được hóa đơn tiền nước lên đến hơn 23,6 triệu đồng, với lượng nước sử dụng lên tới 940m3, tăng đột biến so với bình thường (22 - 72m3). Sau khi gia đình chị Thu làm đơn yêu cầu kiểm định đồng hồ nước, ngày 14/2, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy cử nhân viên đến và kết luận đồng hồ nước bình thường. ngày 19/2, bên xí nghiệp cùng gia đình chị Thu tháo đồng hồ đem đi kiểm định ở Nguyễn Thái Học, sau 1 tuần nữa trả kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Đến 2030, TP.HCM cấm xe máy vào nội đô. Sở GTVT TP.HCM vừa trình Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông ở TP.HCM. Đề án nhắm mục tiêu vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt giữ vai trò chủ đạo đến năm 2030. Nếu đề án được thông qua, TP sẽ hạn chế và tiến tới ngưng hoạt động mô tô và xe gắn máy 2 - 3 bánh tại một số khu vực trung tâm vào giai đoạn 2025 – 2030.



Tú Oanh