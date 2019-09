Bản tin 8H: Jackpot ‘nổ’ hai lần liên tiếp tại TP.HCM

Quảng cáo

Jackpot tiếp tục ‘nổ’ tại TP.HCM. Tại kỳ quay 330 loại hình Power 6/55 mở thưởng ngày 12/9, Vietlott đã tìm được 01 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.179.297.550 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 1 vẫn chưa có người chơi nào may mắn trúng thưởng. Hiện giá trị tiền thưởng giải Jackpot 1 đã tăng lên hơn 64 tỷ đồng. Được biết kết quả của kỳ quay 330 loại hình Power 6/55 là bộ số gồm: 18-29-32-33-45-49 và số đặc biệt 40. Theo thông tin ban đầu, tấm vé trúng Jackpot 2 được phát hành tại điểm bán hàng có địa chỉ số 7A/11 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP. HCM thuộc đại lý Hùng Vinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/9), mưa ở miền Bắc có xu hướng giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, thời gian mưa cũng lùi về đêm muộn. Do đó, các em thiếu nhi ở miền Bắc sẽ được đón Tết Trung thu trong thời tiết thuận lợi, ban ngày trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất khoảng 30-34 độ C. Trái ngược với thời tiết miền Bắc, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ. Đợt mưa lớn này và có khả năng kéo dài đến ngày 16/9 với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận.

Ngày 12/9, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh do HĐND tỉnh bầu. Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trình, nghỉ hưu theo chế độ từ 1/8; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Đình Khoa do ông Khoa được điều động giữ chức danh Bí thư Thành ủy Vũng Tàu. Kỳ họp cũng bầu bổ sung ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay ông Trần Đình Khoa. Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát hiện hành khách nghi ngáo đá trốn trong nhà vệ sinh sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, ngày 10/9, nam hành khách đi trên chuyến bay của hàng hàng không VietJet Air từ TP.HCM đi Hà Nội đã không lên máy bay, mà trốn trong một nhà vệ sinh tại sân bay. Nữ nhân viên dọn vệ sinh tại sân bay nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà vệ sinh và phát hiện nam thanh niên đang ra sức gỡ tấm trần nhà vệ sinh, liền báo cho an ninh sân bay. Hành vi bất thường của nam thanh niên này nghi là ngáo đá.

Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị truy tố khung từ 10-20 năm tù. Ngày 12/9, VKSND tối cao hoàn tất cáo trạng và ủy quyền cho VKSND TPHCM chuyển tòa án cùng cấp để mở phiên tòa xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM), trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/9, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công tỉnh Đồng Nai, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã được công bố trong buổi làm việc của Bộ Công an với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Cùng đó, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tạm thời được giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 10/9/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng. (XEM CHI TIẾT)



Sắp thả cá Koi Nhật Bản trên sông Tô Lịch. Theo thông tin từ Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản, dự kiến vào sáng 16/9 tới đây, đơn vị này sẽ cùng với nhóm công tác thuộc các Sở, cơ quan ban ngành và chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tiến hành lấy mẫu đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ Nano - Bioreactor tại đoạn sông Tô Lịch, góc Hồ Tây. Song song với hoạt động trên, các chuyên gia sẽ cùng thả cá Koi (cá chép Nhật Bản), cá chép Việt Nam tại 2 khu vực trên. Đồng thời, tổ chức này sẽ tiến hành trình diễn tại khu thí điểm mô phỏng xử lý trong 24 giờ trong ngày lượng nước thải 150.000m3/ngày đêm chảy liên tục vào toàn bộ chiều dài 15km sông Tô Lịch từ 300 cống xả mà không cần thu gom nhưng vẫn đạt quy chuẩn Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh